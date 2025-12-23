כיכר השבת
דרמה במצרים: 34 מסמרי פלדה חולצו מגופה של אישה במבצע רפואי מורכב

תעלומה רפואית מצמררת במצרים הגיעה לסיומה הדרמטי לאחר שצוות מומחים חילץ 34 מסמרי פלדה מקיבתה של מטופלת | מבצע חילוץ אנדוסקופי נועז ומדויק הצליח להציל את חיי האישה ללא צורך בניתוח (העולם הערבי)

המסמרים שחולצו (צילום: מסך)

בבית החולים הכללי בכפר א-שייח' שבמצרים, הושלם לאחרונה הליך רפואי יוצא דופן שבו חולצו 34 מסמרי פלדה מגופה של מטופלת. האישה הגיעה לבית החולים כשהיא סובלת מכאבי בטן חריפים ודימום במערכת העיכול. בדיקות אולטרסאונד, רנטגן ו-CT חשפו את הממצא המטריד: מסה מתכתית גדולה המורכבת מעשרות מסמרים המרוכזים בתוך הקיבה שלה.

לפי ד"ר מאזן דרוויש, ראש יחידת האנדוסקופיה ומחלות מערכת העיכול, המסמרים שהו בתוך גופה של המטופלת במשך כ-45 ימים. אף שהדיווחים הרפואיים מאשרים כי האישה בלעה את המסמרים, לעת עתה נסיבות האירוע נותרו בגדר תעלומה. בבית החולים לא ציינו כיצד או מדוע הגיעו עשרות המסמרים לבטנה, והמקרה מוגדר על ידי הצוות הרפואי כאחד ה"מוזרים והנדירים ביותר" שבהם נתקלו בקריירה המקצועית שלהם.

למרות המוכנות לניתוח חירום פולשני, הצליח הצוות הרפואי לבצע "נס" טכנולוגי: באמצעות אנדוסקופיה (מנורת קיבה) וכלים זעירים שהוחדרו דרך פיה של המטופלת ישירות אל הקיבה, נשלפו כל המסמרים בזה אחר זה במבצע עדין שנמשך שעתיים תחת הרדמה מלאה. ההליך הסתיים בהצלחה מלאה וללא צורך בחתכים כירורגיים, מה שהציל את חיי המטופלת ומנע ממנה סיכונים נוספים.

