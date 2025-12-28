כיכר השבת
הצצה מרתקת לחייה של המלכה המפורסמת ממצרים: זו הסירה שהתגלתה 

ארכיאולוגים חשפו שרידים של סירה מצרית עתיקה, ליד חורבות הארמון האבוד של המלכה קלאופטרה השביעית | המחקר על הסירה מספק הצצה מרתקת לחיים, לטקסים, למותרות ולשעשוע בימי מצרים תחת האימפריה הרומית (מעניין)

מימין הגרפיטי שאותר על הסירה, משמאל תיאור תלת מימדי של הסירה (צילום: IEASM)

ארכיאולוגים חשפו לאחרונה שרידים של סירה מצרית עתיקה, ליד חורבות הארמון האבוד של המלכה קלאופטרה השביעית, בנמל המלכותי של אלכסנדריה.

החפירה, שנוהלה על ידי הארכיאולוג הצרפתי פרנק גודייו, חשפה כלי שיט עתיק בשם תלאמגוס. סירות תלאמגוס שימשו במצרים העתיקה למגוון פעילויות, כולל משתה, טקסים ושייט תענוגות.

הסירה שנחשפה הייתה באורך 35 מטרים ורוחב של 7 מטרים, כאשר 28 מטרים מאורכה שמורים במצב טוב. הסירה מתאפיינת בתחתית שטוחה, קצה קשה בקידמתה ופנייה מעוגלת בחלקה האחורי. הסירה כוללת תא מעוצב בפאר, ונראה כי הונעה אך ורק על ידי משוטים.

הארכיאולוגים מצאו גם גרפיטי ביוונית, שתוארך לחצי הראשון של המאה הראשונה לספירה, אך משמעותו עדיין נותרת תעלומה. הגרפיטי מחזק את ההשערה שהסירה נבנתה באלכסנדריה.

החוקרים הדגישו כי המחקר על הספינה נמצא עדיין בשלביו הראשוניים, אך הוא מספק הצצה מרתקת לחיים, לטקסים, למותרות ולשעשוע בימי מצרים שנשלטה על ידי האימפריה הרומית.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

