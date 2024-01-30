מעמד "בר מצווה" מרגש נערך השבוע בבית הספר 'גבעולים' של רשת החינוך המיוחד 'פרח' באלעד | חתן בר המצווה ציין את היום המיוחד בסעודה חגיגית, בריקודים עם חבריו ובשיעור הכנה להנחת תפילין | הנהלת המוסד: "השאיפה שלנו היא שכל תלמיד יחווה את היום המיוחד הזה בצורה המכובדת והנורמטיבית ביותר" (חרדים)
פרויקט ייחודי ומרגש במיוחד התקיים השבוע בקייטנת "בחלומות" של בית הספר גבעולים מש"ה בעיר אלעד מבית רשת פרח. ילדי בית הספר שיגרו חבילות מתוקות לילדי המפונים מהצפון והדרום, השוהים כבר חודשים ארוכים מחוץ לביתם (חרדים)