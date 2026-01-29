בר מצווה מיוחדת: אירוע מרגש בבית הספר 'גבעולים' של רשת 'פרח'

ההתרגשות שאחזה השבוע בצוות ובתלמידי בית הספר 'גבעולים' באלעד הייתה גדולה. לא בכל יום זוכה תלמיד המוסד להגיע לצומת דרכים כה משמעותי בחייו - יום הכניסה לעול תורה ומצוות. בבתי הספר של רשת 'פרח', המובילה בעולם החינוך המיוחד בישראל, רואים בימי בר המצווה נדבך מרכזי בשיקום ובבניית הביטחון העצמי של החניכים, תוך חיבורם למהות החום המיוחד הזה באופן המותאם להם.

כחלק ממסורת בית הספר, מדי שנתיים נערך טקס בר מצווה מרכזי ורב רושם באולם חגיגי עם זמרים ותזמורת, אולם ב'פרח' מקפידים שלא לוותר גם על הציון האישי של היום הגדול.

ביום הולדתו ה-13 של החניך הופכת כיתת הלימוד לאולם שמחות קטן ומעוצב. המורה וצוות הכיתה עמלו שעות ארוכות על הארגון כדי להעניק לו את התחושה כי זהו יומו האישי והמיוחד.

במרכז המעמד נערכה סעודת מצווה חגיגית, שאליה הצטרפו בשירה ובריקודים תלמידי 'כיתת כלנית' - הכיתה הגבוהה במוסד. המפגש בין התלמידים הבוגרים לחתן הבר מצווה יצר אווירה של אחדות ועידוד. "עבור הילדים שלנו, לראות את החברים הגדולים מגיעים לשמוח איתם זהו רגע של גאווה עצומה", ציינו בצוות החינוכי.

שיאו הרוחני של האירוע נרשם עם כניסתו של רב הבר מצווה, הרב אהרן כהן, המשמש דמות תורנית מלווה במוסד. הרב כהן נשא דברים בפני חתן הבר מצווה וחבריו, והסביר בשפה ברורה ומאירה המתאימה לילדים את מהות המושג "בר מצווה" - היותו של הנער חלק משרשרת הדורות של עם ישראל.

במהלך השיעור הרחיב הרב על מעלת מצוות התפילין, תוך שהוא מדגים ומסביר את אופן הנחתן. מאותו יום יחל חתן הבר מצווה את סדר יומו בהנחת תפילין מדי בוקר, בליווי צמוד של רבני המוסד שידריכו אותו בצעדיו הראשונים כבוגר.

הנהלת בית הספר והסגנית מדגישות את החשיבות שבחגיגת בר המצווה: "אנחנו עושים הכול כדי שהתלמידים שלנו ירגישו בדיוק כמו כל ילד בבית ספר רגיל. השילוב בין מסיבת חברים תוססת לבין טקס רציני מאפשר להם להפנים את משמעות היום בצורה הטובה ביותר, המותאמת להם אישית".

רשת 'פרח', שבית הספר 'גבעולים' הוא חלק ממערך מוסדותיה, ניצבת בחזית החינוך המיוחד בישראל כרשת הגדולה והמובילה בתחומה. הרשת ממשיכה לחזק ולבסס סטנדרט איכות בפריסה ארצית, תוך שילוב בין סטנדרטים מקצועיים גבוהים לבין גישה לבבית ואינדיבידואלית לכל חניך.

המעטפת המקצועית של 'פרח' מעניקה למשפחות מענה שלם - פדגוגי, רגשי וערכי - המאפשר לכל ילד למצות את הפוטנציאל הטמון בו, להשתלב בקהילה כחבר מן המניין.