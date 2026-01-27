עובד שדה התעופה השתולל וצרח על החרדים: "פה זה לא ישראל!"

תקרית מכוערת עם ניחוח אנטישמי מובהק התרחשה הלילה (בין שני לשלישי) בשדה התעופה בקרקוב שבפולין. אדם שחלף במקום, וענד תג עבודה של עובד בשדה התעופה, התנפל על קבוצת נוסעים חרדים שהיו בדרכם לישראל.

זה קרה כאשר קבוצת הנוסעים נעמדה לתפילה לפני העלייה למטוס - פעולה לא בלתי שגרתית בטיסות עם נוסעים שומרי מצוות רבים בשדות תעופה בעולם.

העובד, לפי הצילומים, לא יכול היה לסבול זאת. הוא ניגש למתפללים והחל להשתולל ולצרוח באנגלית: "לא פה, לא פה, זה פולין פה לא ישראל".

בשלב מסוים הוא אף נצמד לאחד הנוסעים החרדים הצעירים במבט רושף שנאה ואף דחף אותו קלות. בהמשך הגיעו שוטרים למקום והרחיקו את העובד.

אחד הנוסעים צוטט בערוץ 14: "התפללנו בצד, מבלי להפריע לאיש, וכמעט סיימנו. פתאום הוא הגיע, החל לצרוח עלינו לא להתפלל ולהתפרע. לא ברור אם הוא שוטר או סתם עובד מקומי, אבל הוא דחף בחור שניסה להרגיע את הרוחות. השוטרים באו, לקחו אותו, ואנחנו רצנו להספיק את הטיסה".

עם הנוסעים בקבוצת המתפללים נמנה הרב שמחה קרקובסקי, יו"ר בית התבשיל בבני ברק.