כיכר השבת
תקרית מכוערת

עובד שדה התעופה השתולל וצרח על החרדים: "פה זה לא ישראל!"

קבוצת נוסעים חרדים הותקפו בשדה התעופה בקרקוב שבפולין בדרכם לארץ, בידי אחד מעובדי המקום שהשתולל והחל לצרוח לעברם כשהיו באמצע תפילה: "מה אתם עושים? פה זה פולין, לא ישראל" (בעולם)

4תגובות
(צילום: לפי סעיף 27א)

תקרית מכוערת עם ניחוח אנטישמי מובהק התרחשה הלילה (בין שני לשלישי) בשדה התעופה בקרקוב שבפולין. אדם שחלף במקום, וענד תג עבודה של עובד בשדה התעופה, התנפל על קבוצת נוסעים חרדים שהיו בדרכם לישראל.

זה קרה כאשר קבוצת הנוסעים נעמדה לתפילה לפני העלייה למטוס - פעולה לא בלתי שגרתית בטיסות עם נוסעים שומרי מצוות רבים בשדות תעופה בעולם.

העובד, לפי הצילומים, לא יכול היה לסבול זאת. הוא ניגש למתפללים והחל להשתולל ולצרוח באנגלית: "לא פה, לא פה, זה פולין פה לא ישראל".

בשלב מסוים הוא אף נצמד לאחד הנוסעים החרדים הצעירים במבט רושף שנאה ואף דחף אותו קלות. בהמשך הגיעו שוטרים למקום והרחיקו את העובד.

אחד הנוסעים צוטט בערוץ 14: "התפללנו בצד, מבלי להפריע לאיש, וכמעט סיימנו. פתאום הוא הגיע, החל לצרוח עלינו לא להתפלל ולהתפרע. לא ברור אם הוא שוטר או סתם עובד מקומי, אבל הוא דחף בחור שניסה להרגיע את הרוחות. השוטרים באו, לקחו אותו, ואנחנו רצנו להספיק את הטיסה".

עם הנוסעים בקבוצת המתפללים נמנה הרב שמחה קרקובסקי, יו"ר בית התבשיל בבני ברק.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כל עוד אנחנו בגלות הקשה והמרה זאת המציאות…. בתפילה לגאולה השלימה בקרוב אמן
חיהלה
1
מה יש להם לחפש בחו"ל???
בני ברקי
מה יש לחפש בארץ?
אלי
מה יש לשניכם לחפש בעולם?
שימי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר