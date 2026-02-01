נחנך המבנה החדש של בית הספר גבעולים מרשת פרח

במעמד חנוכת הבית וגזירת הסרט, השתתפו שר החינוך יואב קיש, ראש העיר הרב יהודה בוטבול, מנכ"ל ומייסד רשת פרח הרב משה שטיין, סמנכ"ל רשת פרח הרב מיכאל דור, מנהל המערך הרפואי של פרח פרופ' זאב רוטשטיין, מנהל אגף בכיר במשרד החינוך מר ישראל אדלר, הממונה על הפיקוח בחנ"מ הרב אליעזר בלוך, מנהל אגף החינוך הרב מרדכי בארי, וסגנו הרב אמנון הלוי ובכירי הרשת ואגף החינוך בעירייה, והוא סימל כאמור ציון דרך משמעותי בפעילות הרשת בעיר.

רשת פרח, המובילה והגדולה בישראל בתחום החינוך המיוחד, זכתה במהלך האירוע להוקרה מצד בכירי משרד החינוך שהגיעו כדי להצדיע לפעילות הרשת, ולמסירות ומקצועיות הצוותים בכל המוסדות.

המבנה החדש של בית הספר גבעולים תוכנן בקפידה כדי לאפשר סביבת לימוד רגועה, מכבדת ומותאמת, הן עבור התלמידים והן עבור הצוותים. הוא כולל כיתות מרווחות, חללים מותאמים ללמידה ולטיפול, ומאפשר ריכוז של כלל המענים החינוכיים והמקצועיים תחת קורת גג אחת.

המהלך הוא חלק מתהליך של השקעה ממשית בתשתיות חינוך, מתוך הבנה שמבנה נכון הוא חלק בלתי נפרד מהיכולת לייצר תהליכים חינוכיים עמוקים, יציבים ומקדמים.

במהלך הטקס הביעו בכירי משרד החינוך הערכה לפעילותה של רשת פרח בעיר, וציינו את הדרך המקצועית והעקבית שבה פועלת הרשת בשיתוף עם הרשות המקומית. גם הנהלת העיר אלעד הדגישה את מקומה של פרח כשותפה מרכזית בבניית מערך החינוך המיוחד והמותאם בעיר.

שר החינוך יואב קיש, אמר במעמד כי "חנוכת בית הספר החדש של ׳פרח׳ באלעד היא ביטוי לעשייה חינוכית עמוקה ומחויבת בשטח. אני מבקש להודות להנהלת הארגון ולצוותים החינוכיים והטיפוליים על עבודה יומיומית של מסירות, מקצועיות ורגישות כלפי כל תלמיד ותלמידה. משרד החינוך עומד לצידכם וימשיך לפעול לחיזוק החינוך המיוחד ולהרחבת המענים המותאמים לילדים בכל רחבי הארץ״.

ראש העיר הרב בוטבול אמר שהוא מברך את רשת פרח על המשך ההתרחבות וההתפתחות באלעד, "זו בשורה חשובה מאוד להורים. כשהורה שולח לפרח הוא יודע שהוא שולח למקום הכי טוב. הוא יודע שילד יגיע לגן הכי מתאים והכי מתאים למה שהילד או הילדה שלו צריכים. אני מברך אותם שימשיכו להצליח ולהתפתח. זה חשוב להורים, לילדים ולאלעד".

מנכ"ל ומייסד הרשת הרב שטיין בירך את המשתתפים, ואמר כי "אנחנו מציינים היום עוד ציון דרך חשוב בהתפתחות שלנו. בסייעתא דשמיא אנחנו זכינו לצוותים מסורים ומקצועיים, שעושים את המקסימום כדי לתת לילדים. אנחנו משתדלים להעניק את התנאים הטובים ביותר, ואני שמח שגם התלמידים והצוותים בבית הספר גבעולים נהנים מעכשיו ממבנה מסודר, מרווח וראוי. נמשיך בעז"ה להוביל את התחום ולהגיע להישגים והצלחות".

רשת פרח, הגדולה והמובילה בישראל בתחום החינוך המיוחד, פעילה בפריסה ארצית בעשרות ערים ורשויות מקומיות, עם מעונות שיקום, גני תקשורת, גני שפה, גני מש"ה, בתי ספר לילדים עם צרכים מיוחדים, כיתות תקשורת, כיתות שילוב, הוסטלים, כפר קהילתי לבוגרים עם מוגבלויות ועוד.