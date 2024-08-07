אנרגיה מתחדשת

BHI, זרוע הפעילות המסחרית של בנק הפועלים בארצות הברית, הודיעה כי היא תעניק מסגרת ערבויות בסך 40 מיליון דולר לחברת ביטוח גלובלית מובילה. העמדת מסגרת הערבויות תתמוך במאמצים המתמשכים של Doral Renewables LLC, מקבוצת דוראל אנרגיה, להמשיך ולפתח את צבר הפרויקטים בתחומי האנרגיה המתחדשת של החברה בארה"ב (כלכלה)
בירושלים פותח מודל ייחודי המאפשר לעירייה לקדם את מגוון הפרויקטים האנרגטיים בעיר | ירושלים נהנית מכל היתרונות של חוסן אנרגטי וסביבה ירוקה ללא צורך בתלות בחברות חיצוניות המעיקות על תקציב העירייה וגוזרות בדרך עלויות גבוהות על השקעתן (תיירות)