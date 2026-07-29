‏BHI הינה זרוע הפעילות המסחרית של בנק הפועלים בארצות הברית. פעילות הבנק מתמקדת בלקוחות מסחריים בתחומי היי-טק, נדל״ן, אנרגיה מתחדשת, קמעונאות מזון ותעשיה. הבנק פועל בארצות הברית מסניפים בניו יורק, קליפורניה, פלורידה וניו ג'רזי.

Doral Renewables הינה חברה יזמית המפתחת מתקני אנרגיה מתחדשת בארה"ב, שהמשקיעה המרכזית שלה היא קבוצת דוראל משאבי אנרגיה מתחדשת בע"מ ("דוראל אנרגיה"), הנסחרת בבורסה בת"א.

דני רינות, סמנכ"ל פיתוח עסקי בצפון אמריקה של קבוצת דוראל: "אנו מעריכים את יכולת הצוות של BHI להבין את צרכי המימון המיוחדים שלנו ומוקירים מאוד את מערכת היחסים הפרודוקטיבית שלנו עם BHI".

אוון ספיס, סמנכ"ל הכספים של Doral Renewables: "הפתרון החדשני שנבנה כאן בשיתוף פעולה עם BHI יעזור לקדם כמה מהפרויקטים של דוראל הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים ובסופו של דבר יפחית את עלויות הבנייה של הפרויקטים הללו. אנו נרגשים להמשיך ולהרחיב את מערכת היחסים ארוכת השנים של קבוצת דוראל עם BHI במסגרת הפעילות של Doral Renewables בארה"ב במהלך השנים הקרובות".

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גל דפס, ראש מחלקת בנקאות בינלאומית וטכנולוגיה ב-BHI: "BHI מתמקדת בסקטור האנרגיה המתחדשת במשך כשנתיים, במהלכן העמדנו בהצלחה מסגרות אשראי בהיקף של כמעט מיליארד דולר. אנו גאים מאוד בתמיכה במטרה חשובה זו תוך הרחבת הפעילות שלנו עם חברות מובילות בתחום האנרגיה המתחדשת. סקטור זה מהווה מנוע צמיחה מרכזי עבור BHI, ואנו נמשיך להתמקד בו".

אורי שוסטרמן, ראש צוות מסחר ותעשייה בינלאומיים ב-BHI: "אנרגיה מתחדשת נחוצה לעתיד בטוח יותר לכולנו. מגזר חשוב זה מהווה מנוע צמיחה עבור BHI ואנו גאים בעבודתנו הענפה. בנוסף, ההשלמה המוצלחת של עסקה זו מחזקת את מערכת היחסים ארוכת השנים והמכובדת של BHI עם דוראל ומדגישה את המחויבות שלנו להתאים פתרונות פיננסיים המתחשבים בצרכים הייחודיים של לקוחותינו. אנו שמחים מאוד על שיתוף הפעולה עם דוראל ועל התמיכה בקידום היעדים העסקיים שלה בארה"ב".

אודות BHI:

BHI הנה זרוע הפעילות המסחרית של בנק הפועלים בארצות הברית. פעילות הבנק מתמקדת בלקוחות מסחריים בתחומי היי-טק, נדל״ן, אנרגיה מתחדשת, קמעונאות מזון ותעשיה. הבנק פועל בארצות הברית מסניפים בניו יורק, קליפורניה, פלורידה וניו ג'רזי.

אודות דוראל אנרגיה:

דוראל אנרגיה היא חברה יזמית גלובלית מובילה בתחום האנרגיה המתחדשת, הפועלת משנת 2007 ונסחרת בבורסה לני"ע בת"א. צבר הפרויקטים של החברה עומד כיום על כ-18.6 גיגה-וואט DC בשילוב 13.1 גיגה-וואט שעה GWh של אגירה, מתוכו כ-15 ג יגה-וואט DC בשילוב 8.2 גיגה-וואט שעה (GWh) של אגירה בארה"ב, והשאר בישראל ובאירופה (איטליה, פולין, רומניה ודנמרק).