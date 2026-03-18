הפיקדון, אשר נושא ריבית של 3.5% נכון להיום (המהווה ריבית שנתית משתנה של פריים פחות 2%) הוא למשך שנתיים והינו פתוח למשיכה או להפקדת כספים בתחנות מידי חודש - עד ליתרה מקסימלית של 25 אלף ש"ח לפיקדון.

הלקוחות הזכאים הם מקבלי קצבאות ילדים בחשבון הבנק שלהם, ובנוסף, שבמהלך הרבעון האחרון של 2025 החשבון עמד בקריטריונים הבאים: בחשבון היה מוצר בנקאי כלשהו מסוג הלוואה או משכנתא או נייר-ערך (לרבות קרן כספית), היתה בו הכנסה חודשית ממוצעת כלשהי של לפחות 6000 ש"ח, וכן חיובי כרטיסי אשראי בנקאיים ודיירקט של לפחות 6000 ש"ח בממוצע לחודש.

בנוסף ללקוחות אלו, בין התאריכים 15.3.26-22.3.26 גם לקוחות שלא זכאים לקבלת המענק יוכלו להפקיד בדיגיטל את כספם בפיקדון ייעודי נוסף – "ספרינט דיגיטלי" – פיקדון שקלי בריבית קבועה לתקופה של שנה עם תחנות משיכה חודשיות בריבית קבועה שנתית של 2.8%.

הטבת המענק נכללת במהלך ההטבות הרבעוני של בנק ישראל והיא מצטרפת לשורה של יוזמות וצעדים שהוביל הבנק במהלך השנה האחרונה לטובת הלקוחות, ובכלל זה חלוקת שתי מניות הבנק או מענק כספי לכמיליון לקוחות בספטמבר ובדצמבר 2025, הטבת מסחר בשוק ההון ללא עמלות ללקוחות צעירים עד גיל 35, החזר תשלום המשכנתא הראשון ללקוחות שנטלו משכנתא בסוף 2025, ועוד.

בתחילת מבצע "שאגת הארי" הבנק הודיע על סדרת הצעות ערך ללקוחות שנועדו לסייע להם בתקופה מאתגרת זו, ובכלל זה הלוואות ייעודיות ללקוחות המפונים מביתם, לחיילי המילואים וללקוחות עסקיים, סדרת הטבות ייעודיות ללקוחות השוהים בחו"ל, הטבות במסגרת תוכנית פועלים Wonder, הקמת קו ייעודי למענה מיידי ללקוחות שנפגעו מהמלחמה והצעות ערך נוספות. בנוסף, הבנק אימץ את מתווה בנק ישראל שפורסם ב-2.3.26 לתמיכה בלקוחות שנפגעו במבצע.

פזית גרפינקל, משנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה הקמעונאית: "לחיסכון המתחיל כבר מגיל צעיר חשיבות רבה להיערכות הכלכלית לעתיד. דווקא עכשיו, בעיצומה של תקופה של חוסר וודאות, אנחנו גאים להציג יוזמה נוספת ללקוחותינו והפעם למשפחות של בנק הפועלים – באמצעותה אנו מעודדים אותן ליזום צעד ראשון לחיסכון לילדים עם מענק שיופקד בפיקדון ייעודי. הבנק ימשיך כל העת לפתח מוצרים, הצעות ערך והטבות אטרקטיביות חדשות ללקוחותיו בתחומים שונים".

חשוב לדעת

בהתאם לתנאי הזכאות ובכפוף לתנאי הבנק והקריטריונים שנקבעו לגבי כל הטבה. במשיכה בתחנות מידי חודש, ניתן למשוך את הפיקדון בתחנת היציאה בכל חודש ולקבל את הריבית שנצברה עד לאותו מועד. במשיכה שלא בתחנה תתקבל הריבית שנצברה עד למועד התחנה האחרונה שלפני המשיכה. התנאים מפורטים באתר הבנק.