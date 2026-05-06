בטקס השתתפו ראש המועצה הרב יצחק רייך, מנכ״ל המועצה משה אדלר, סגן ומ״מ ראש המועצה הרב מרדכי ויזגן, מנהל מחוז חיפה במשרד הבינוי והשיכון מר שלמה פייבלוביץ’, מנהל מינהלת הסכם הגג ברכסים מר אבי בן חמו, רבני העיר ואישי ציבור נוספים.

רבה של רכסים, הגאון רבי משה תנעמי, בירך על המהלך וציין כי מדובר בצעד חשוב בביסוס הקהילה ובהקמת תשתית לפרנסה בכבוד עבור תושבי המקום.

ראש מועצת רכסים הרב יצחק רייך הדגיש בדבריו את המשמעות הרחבה של הפרויקט ואמר: “האירוע הזה מרגש במיוחד - לראות עשרות בניינים מולנו בשכונת הפרסה, שעומדים על תילם ובמקביל בנייה של מרכז עסקים משמעותי. ברכסים נבנית כיום עיר חדשה עם סטנדרט בנייה גבוה, לצד מוסדות חינוך ומבני ציבור שימתינו לדיירים כבר עם האכלוס - דבר שאין לו מקבילה במגזר החרדי”.

מנהל מחוז חיפה במשרד השיכון, מר שלמה פייבלוביץ’, התייחס לאתגרים שבדרך: "הסכם הגג ברכסים היה מורכב, אך לא ויתרנו. אנשי המועצה, בהובלת ראש המועצה הרב יצחק רייך, פעלו ללא הרף, והיום אנו רואים תוצאה ברורה - עשרות בניינים שכבר עומדים, ולצידם מוקם מרכז עסקים ראשון מסוגו".

אסף מוזס, סמנכ״ל החברה היזמית, התייחס לפוטנציאל הגלום בעיר ואמר כי כבר בתחילת הדרך זיהו ברכסים עיר בצמיחה עם עתיד גדול, והביע אמון כי המרכז החדש יהפוך למוקד הפעילות הכלכלית של האזור.

רכסים נמצאת בשנים האחרונות בתנופת בנייה משמעותית, עם אלפי יחידות דיור הצפויות להתאכלס על ידי משפחות בני תורה. לצד הבנייה למגורים מוקמים מוסדות חינוך, מבני ציבור ותשתיות מתקדמות. יתרון נוסף ומשמעותי הוא התחבורה: מחלף רכסים בכביש 6 אושר לתקצוב בשנת 2026 וצפוי לצאת לביצוע בשנת 2027, מה שיקרב את היישוב למרכז הארץ ויאפשר הגעה בתוך כ-50 דקות בלבד.

מרכז רומטק, הממוקם בלב היישוב, נועד לשמש עוגן כלכלי ראשון שירכז את הפעילות העסקית המקומית, עם שילוב של קומות מסחר, משרדים ושטחי תעסוקה. הפרויקט נותן מענה לצורך ממשי של בעלי עסקים רבים הפועלים כיום מהבית, ומאפשר מעבר לסביבה מקצועית, נגישה ומרוכזת.