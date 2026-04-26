מחיר המהפכה: בונוסים בוטלו, פיצויים מקוצצים והעובדים זועמים

בנק דיסקונט ( צילום: פלאש 90 )

הבינה המלאכותית כבר לא רק בכותרות הטכנולוגיות – היא מתחילה להכות בכיס של העובדים. בצעד דרמטי שעורר גל זעם בקרב אלפי עובדים, הודיע הבוקר (ראשון) מנכ"ל בנק דיסקונט, אבי לוי, על תוכנית התייעלות אגרסיבית המבוססת על דיגיטציה מואצת ובינה מלאכותית.

במכתב שנשלח לוועדי העובדים, חשף לוי מציאות חדשה ומפחידה: הטכנולוגיה המתקדמת מייתרת תהליכי עבודה מסורתיים ומחייבת את הבנק לנקוט ב"צעדים אמיצים" – על גבם של העובדים. ההחלטות המיידיות כוללות הקפאה מוחלטת של תשלום הבונוסים לעובדים ולהנהלה הבכירה, ועצירה מוחלטת של מסלולי הפרישה המוקדמת בפיצויים מוגדלים. "ה-AI משנה את יסודות הבנקאות" לוי לא ניסה לייפות את המציאות והסביר כי הבנק ניצב בפני "שינויים טכנולוגיים דרמטיים". לדבריו, כניסת מערכות מבוססות בינה מלאכותית ואוטומציה מתקדמת משנה מן היסוד את אופי הפעילות הבנקאית. "תהליכים שהיו תלויים בכוח אדם רב הופכים לממוכנים ומדויקים יותר", כתב המנכ"ל במכתב, והוסיף כי הטמעת הטכנולוגיות הללו תוביל בהכרח ל"התייתרות תפקידים ועיסוקים בבנק". המסר ברור: העובדים צפויים לשלם את המחיר של המהפכה הטכנולוגית. לוי אף הבהיר כי בהמשך נשקלת הפחתה משמעותית בשיעור הפיצויים למי שיעזוב, מה שסוגר את "תור הזהב" של הסכמי הפרישה הנוחים שהיו נהוגים בעבר במערכת הבנקאית. זעם בוועדים: "פגיעה אנושה באמון" ההחלטה, שפורסמה ימים ספורים לפני מועד היישום הקבוע של תוכניות התגמול השנתיות, עוררה זעם רב בקרב העובדים. "זו פגיעה אנושה באמון, רגע לפני קבלת התגמול על העבודה הקשה", מסרו גורמים בבנק. מנגד, מהנהלת דיסקונט נמסר כי הקבוצה נמצאת בשינוי עמוק שמטרתו להבטיח את חוסנה מול התחרות הגוברת מצד גופים חוץ-בנקאיים וחברות גלובליות שנכנסות לישראל. ההנהלה טוענת כי המהלך נועד להבטיח את עתיד הבנק בעידן הדיגיטלי.

אבי לוי בביקורו בישיבת דרך חיים ( צילום: 'שומר ישראל' )

מנכ"ל שמכיר את הקהילה החרדית

יצוין כי אבי לוי, מנכ"ל קבוצת דיסקונט, ערך לאחרונה ביקור ברשת ישיבות דרך חיים, המשלבת לימוד תורה עם שירות טכנולוגי וקרבי בצה"ל. במהלך הביקור נפגש עם תלמידי הישיבה והביע את התרשמותו מהנכונות והמסירות שהפגינו.

"החיבור בין לימוד התורה ותרומה לביטחון המדינה הינו מהלך חשוב", ציין לוי אז, והדגיש כי דיסקונט רואה עצמו כשותף להצלחה של רשת דרך חיים. הביקור התקיים בלוויו של יוסי לוי, מנכ"ל איגוד שומר ישראל.

כעת, כאשר לוי מודיע על צעדי התייעלות קשים, נותרה השאלה כיצד ישפיעו ההחלטות על עובדי הבנק, ביניהם מהמגזר החרדי, רבים מהם במשרות שעלולות להיות מיותרות במסגרת המהפכה הטכנולוגית.