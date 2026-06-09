בית משפט השלום בתל אביב גזר היום (ג') שנה מאסר בפועל, ארבע שנות פסילת רישיון נהיגה ופיצויים כספיים על חיים סירוטקין (26), מאמן ושחקן כדורגל לשעבר, שהורשע במעשי פזיזות ורשלנות בכלי רכב לאחר שדרס חמישה מפגינים בצומת הרחובות נמיר-בגין ושאול המלך בתל אביב באפריל 2024.

גזר הדין הנוקב, שניתן על ידי השופט איתי הרמלין, משרטט מציאות מבהילה של אובדן עשתונות מוחלט על הכביש, שהוביל לפגיעות גופניות ונפשיות קשות ולפגיעה עמוקה בזכות היסוד החוקתית לחופש הביטוי והמחאה במדינת ישראל.

העימות, הגידופים – והלחיצה המודעת על הגז

האירוע התרחש בערב ה-6 באפריל 2024, כאשר סירוטקין נהג במכוניתו יחד עם אשתו וזוג חברים בדרכם למסיבה. באותה עת, הצומת היה עמוס בזרם גדול של מפגינים שחצו את הכביש. בין נוסעי הרכב – ובעיקר אשתו של הנאשם – לבין המפגינים התפתח עימות מילולי חריף שכלל גידופים והשמצות. שוטר שהיה במקום ניסה לחלוץ את הרכב ואף מנע מסירוטקין לצאת ולהתעמת פיזית עם המפגינים.

אלא שבשלב מסוים, דווקא כשהשוטר לא היה צמוד לרכב, לחץ סירוטקין בחוזקה ובמודע על דוושת התאוצה. הרכב האיץ באופן פרוע, סטה ימינה ושמאלה, ודרס חמישה מפגינים. סירוטקין לא בלם, והמשיך בנסיעה במשך יותר מ-10 שניות עד שעצר, וגם זאת רק לאחר שחברו ברכב צעק לו שלא יברח.

במשפט נדחתה לחלוטין טענתו המקורית של סירוטקין כי מדובר היה ב"דוושת גז שנתקעה" או בתקלה טכנית. השופט הרמלין קבע כי לא מדובר ברשלנות גרידא אלא בנהיגה פזיזה ובקלות דעת כלפי התוצאה הקשה.

"התעוררתי על הכביש בלי יכולת לנשום"

במסגרת הטיעונים לעונש הוגשו לבית המשפט הצהרות נפגעי העבירה, שחשפו את עוצמת הטראומה הפיזית והנפשית שמלווה אותם עד היום, שנתיים לאחר האירוע:

נורית, שנפגעה קשות בראשה וארבע מצלעותיה נשברו : "הרכב פגע בי והעיף אותי. התעוררתי ומצאתי את עצמי על הכביש מתקשה לנשום. במשך חודשיים הייתי בבית עם כאבים חזקים מאוד... לקח כמעט שנתיים עד שחזרתי ליכולת ליצור בקרמיקה". הדס, שחוותה אובדן זיכרון חלקי מרגע הפגיעה : "סבלתי ממכות יבשות וחתך ארוך ברגל. חלפו שנתיים, ועדיין רגע הפגיעה והנחיתה על הכביש לא מפסיקים להדהד בראשי כאילו היו אתמול. הפסקתי ללכת להפגנות מתוך חשש שדבר כזה יקרה לי שוב". די, שתיארה את רגעי האימה בצומת : "ברגע אחד הרכב האיץ לעברנו. מצאתי את עצמי מוטלת על הכביש. ראיתי במו עיני את רגעי הפגיעה באנשים סביבי, מראות שאינם מרפים ממני. איבדתי את תחושת האמון בשוטרים. אני נמנעת כיום מלהשתתף בהפגנות וללבוש סממנים מזהים".

השופט: מעשה שפגע בציפור נפשה של הדמוקרטיה

בגזר הדין הרחיב השופט הרמלין על הנזק החברתי העמוק שגרמו מעשיו של סירוטקין. "מעשיו של הנאשם פגעו בזכותם של נפגעי העבירה לשלמות הגוף והנפש", כתב השופט, אך הדגיש כי מעבר לכך, התרחשה כאן פגיעה חמורה בחופש הביטוי הפוליטי.

"כאשר נהג נוהג ביניהם בפראות, מסכן את חייהם ופוגע בכמה מהם, לאחר עימות מילולי... יש בכך כדי להרתיע את נפגעי העבירה ורבים אחרים מלהביע דעה מחשש שיפגעו על ידי המתנגדים לדעתם". השופט דחה את עתירת התביעה לעונש של שנה וחצי עד שלוש שנות מאסר, והעמיד את העונש על שנה אחת בפועל, בשל אורח חייו הנורמטיבי של הנאשם לאורך השנים והחרטה שהביע.

בנוסף לעונש המאסר והפסילה, הטיל בית המשפט על סירוטקין לשלם פיצויים מיידיים של 20,000 שקלים לנפגעת העיקרית נורית, ו-4,000 שקלים נוספים לכל אחד מארבעת הנפגעים האחרים. השופט סיכם בתקווה כי "הלקח שנלמד... יונחל בציבור, ויחסכו פגיעות כואבות בגוף ובנפש... ויש לקוות שאנשים ישובו להרגיש בטוחים לבטא את עמדותיהם במרחב הציבורי"