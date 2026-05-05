הרפורמה עובדת? 400 אלף משפחות עזבו את חברת החשמל וחסכו כסף

רפורמת החשמל, שהוגדרה על ידי שר האנרגיה אלי כהן כ'הרפורמה הגדולה ביותר במשק מאז רפורמת הסלולר', ממשיכה לצבור תאוצה מרשימה. נתונים חדשים שפרסמה היום (שלישי) חברת נגה, האחראית על ניהול משק החשמל בישראל, מגלים כי כבר למעלה מ-400 אלף משקי בית ועסקים עזבו את חברת החשמל ועברו לספקים פרטיים.

על פי הנתונים, בחודש אפריל בלבד הגישו 25,441 בתי אב ועסקים בקשות ניוד לספקים פרטיים. מתוכם 7,701 הינם בעלי מונה ביתי בסיסי, 8,627 בעלי מונה ביתי חכם, 862 בעלי מונה עסקי, ו-8,251 בעלי מונה שעברו בין מספקים שונים. בסך הכל, עד היום עברו 418,731 בתי אב ועסקים למספקים הפרטיים - מדובר בכמעט שני מיליון אזרחים ישראלים. הנחות של 7% עד 20% בחשבון החשמל הרפורמה, שיצאה לדרך ביולי 2024, מאפשרת לכל צרכן בישראל לבחור מאיזה ספק הוא רוכש את החשמל וליהנות מהנחה של 7% עד 20% מתעריף החשמל. המהלך חוסך לכל משק בית מאות ואף אלפי שקלים בשנה, בהתאם להצעות המספקים, לאופי השימוש ולשעות צריכת החשמל. המספרים מעזה: תנועת הגירה חסרת תקדים דני שפיץ | 10:50 בתחילת השנה נכנסו לשוק התחרותי עוד אלף מגה וואט, הצפויים להגביר את התחרות ואת ההנחות. בנוסף, קוצר זמן הניוד מ-14 ימים ל-7 ימים בלבד, מה שמקל על הצרכנים לעבור בין ספקים.

'שברנו את מונופול חברת החשמל'

שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן מסר בתגובה לנתונים: "המספרים מדברים בעד עצמם, וההצלחה הגדולה של הרפורמה מוכיחה שזו הרפורמה הגדולה ביותר במשק מאז רפורמת הסלולר, שחוסכת מאות ואלפי שקלים בחודש לכל משפחה. אנחנו שוברים את מונופול חברת החשמל, ופותחים את משק החשמל לתחרות".

השר הוסיף: "אני מברך את כמעט שני מיליון הלקוחות שעשו את הצעד הנכון, הצטרפו לרפורמת החשמל והחליטו לחסוך עד אלפי שקלים בשנה. גם אני עברתי לספק פרטי, ואני קורא לכל אזרחי ישראל: תשוו, תעברו ותחסכו".

יצוין כי עד ליולי 2024, רק צרכנים בעלי מונה חכם יכלו לעבור למספק חשמל פרטי. הרפורמה פתחה את השוק לכלל הצרכנים, כולל אלה עם מונה בסיסי, ובכך הרחיבה משמעותית את מעגל הנהנים מהתחרות במשק החשמל.

חברת נגה, שהובילה את הרפורמה יחד עם משרד האנרגיה וחברת החשמל, ממשיכה לעקוב אחר התפתחות השוק ולפרסם נתונים שוטפים על רפורמות נוספות במשק. ההערכה היא שבשנה הקרובה יצטרפו עוד מאות אלפי משקי בית לרפורמה, ככל שהמודעות לחיסכון הפוטנציאלי תגדל.