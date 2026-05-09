כיכר השבת
אמון בכלכלה הישראלית

החברה הגדולה אישרה את דירוג האשראי של ישראל ברמה A עם תחזית יציבה

חברת דירוג האשראי S&P אישרה את דירוג ישראל ברמה A עם תחזית 'יציבה' • החשבת הכללית: 'משקף את האמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית' | על רקע איתנות הכלכלה בתקופת המלחמה (כלכלה בארץ)

משרד האוצר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P Global Ratings אישרה את דירוג האשראי של מדינת ישראל ברמה של 'A' עם תחזית דירוג 'יציבה', כך עולה מהודעת דוברות משרד האוצר שפורסמה הערב (מוצ"ש).

האישור שמחזק את הכלכלה הישראלית מגיע על רקע איתנות הכלכלה הישראלית והביצועים הפיסקליים בתקופת המלחמה.

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי-בויאנג'ו, מסרה בתגובה: "ההתפתחויות הגיאופוליטיות האחרונות תומכות בירידה ברמת הסיכון המיידי, ואישור הדירוג בעת הזו משקף את האמון בחוסנה של הכלכלה הישראלית וביכולתה להתמודד גם בתקופות מורכבות".הערב

שילוב של ביצועים פיסקליים חזקים

עבאדי-בויאנג'ו הדגישה כי "השילוב בין ביצועים פיסקליים חזקים, שווקים פיננסיים יציבים וכלכלה חדשנית ומגוונת ממשיך לחזק את אמון המשקיעים בישראל". לדבריה, משרד האוצר ממשיך לפעול באופן עקבי ואחראי לשמירה על המסגרות הפיסקליות, לניהול זהיר של החוב הממשלתי והרכבו ולחיזוק אמון השווקים.

כזכור, בחודשים האחרונים התמודדה הכלכלה הישראלית עם אתגרים משמעותיים הנובעים מהמצב הביטחוני. עם זאת, חברת הדירוג S&P שינתה את תחזית הדירוג של ישראל ל'יציבה' לאחר תקופה ממושכת בה עמדה התחזית על 'שלילית', כפי שדווח בכיכר השבת בעבר.

משרד האוצר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ניהול כלכלי אחראי בתקופת מלחמה

האישור מגיע בתקופה בה משרד האוצר מתמודד עם אתגרים רבים, כאשר הממשלה אישרה לאחרונה את מינויו של ישראל מלאכי למנכ"ל משרד האוצר. מלאכי, שכיהן בשלוש וחצי השנים האחרונות כמשנה למנכ"ל, הוביל מטעם המשרד את הליכי שיקום יישובי העוטף בדרום ואת שיקום הצפון לאחר המלחמה.

יצוין כי חברות דירוג נוספות התייחסו לאחרונה למצב הכלכלי בישראל. חברת מודי'ס ציינה כי העלאת דירוג האשראי של ישראל תותנה ביישום ההסכם עם חמאס, כאשר הכלכלה הישראלית צפויה לצמוח ב-2.5% השנה וב-4.5% בשנה הבאה, על פי הערכות החברה.

אישור הדירוג של S&P מהווה אות חיובי למשקיעים הבינלאומיים ומשקף את היציבות הכלכלית של ישראל למרות האתגרים הביטחוניים. המשך הניהול הפיסקלי האחראי והשמירה על המסגרות הכלכליות צפויים להמשיך ולחזק את מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.

בצלאל סמוטריץ'משרד האוצרשר האוצרמניותדירוג אשראיS&P 500

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר