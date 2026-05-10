כיכר השבת
הייתה לו תחושה שיזכה

אחרי חודשים בעזה: הלוחם מילא לוטו וגילה שזכה ב- 15 מיליון ₪

כשבועיים לאחר ההגרלה שנערכה ב- 18.4, והניבה לו זכייה בפרס הראשון בסך 15 מיליון ש״ח, הגיע לבית מפעל הפיס הזוכה המאושר (כלכלה)

לוטו (צילום: מפעל הפיס)

הזוכה, צעיר בשנות ה- 30 לחייו, סיפר בהתרגשות: ״כבר תקופה מלווה אותי תחושה שזה רק עניין של זמן עד שאזכה, למרות שאני ממלא טופס לעיתים רחוקות. לפני ההגרלה רכשתי טופס דאבל לוטו, ומשהו גרם לי להוסיף גם טופס לוטומט רגיל״.

לדבריו, בדיקת המספרים נעשתה באפליקציה זמן קצר לאחר ההגרלה: ״בדקתי את המספרים מול הטופס והבנתי מיד שזכיתי. לא סיפרתי לאיש. יצאתי להליכה בשכונה כדי לעכל את הבשורה. הדבר הראשון שעבר לי בראש היה שזו אחריות מאוד גדולה - לקבל את ההחלטות הנכונות״.

הזוכה הוסיף כי הגעתו לבית מפעל הפיס התעכבה מאחר שהוא משרת בימים אלה במילואים: ״אני נמצא בשירות מילואים, ולכן לא יכולתי להגיע מיד לקחת את הפרס״.

לשאלה מה בכוונתו לעשות עם סכום הזכייה, השיב: ״אני אדם רגוע ושקול, ויש לי תכנית שארצה לממש - להקים עמותה. נושא הנתינה והעזרה מאוד חשוב לי, ואני מרגיש אליו חיבור עמוק. לגבי עצמי, אקח את הזמן להתייעץ ולחשוב מה נכון לעשות״.

בסיום אמר הזוכה: ״כרגע אני חוזר למילואים, ויהיה לי מספיק זמן להמשיך ולתכנן את התכניות שלי״.

מפעל הפיסלוטו
