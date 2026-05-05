פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2026 יוצא לדרך

פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2026 מציין 26 שנות השראה ספרותית ועידוד היצירה העברית, ומזמין את סופרי וסופרות ישראל, באמצעות קול קורא שפורסם היום (4.5), להגיש מועמדות לפרס היוקרתי, הנדיב והמוערך בפרסי הספרות המחולקים בישראל.

פרס ספיר על שמו של פנחס ספיר נוסד בשנת 2000 והינו החשוב והמפורסם בפרסי הספרות המחולקים בישראל. הוא יוענק השנה בפעם ה-26 על ידי מפעל הפיס. הפרס נוסד במטרה לעודד את היצירה הספרותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, מתוך החשיבות הרבה שמפעל הפיס רואה בקידום התרבות והספרות הישראלית, ובטיפוח סופרות וסופרי ישראל. הפרס מוענק במסלול ראשי ובמסלול ביכורים. ההכרזה על הזוכים מתקיימת בתום הליך מיון של ועדת השיפוט לפרס.

כיו"ר ועדת השיפוט לפרס ספיר מונה הרב ד"ר בנימין צבי (בני) לאו.

הרב ד"ר בנימין צבי (בני) לאו הוא מייסד וראש מיזם 929 תנ"ך ביחד, מייסד וראש מרכז בבואה - יהדות רואה פני אדם, מייסד וראש בית המדרש החברתי בירושלים, מחבר סדרת ספרים על חכמי המשנה והתלמוד וסדרת ספרים על נביאים, ולשעבר רב קהילות וממנהיגי הזרם הליברלי בציונות הדתית.

המספרים מעזה: תנועת הגירה חסרת תקדים דני שפיץ | 10:50

הרב ד"ר בנימין צבי (בני) לאו אמר בתגובה למינויו:

"קיבלתי ברגשי התרגשות ובתחושת אחריות גדולה את המשימה להוביל את ועדת השיפוט לפרס ספיר. בתוך ימי מלחמה שאף פעם לא די לה, מחלחלת לעיתים תחושה ש"ככל שתרבה הדרך תקצר הרוח ותרבה העירבוביה" (ביאליק, ספיח). מאות היצירות שיעמדו לפתחה של הוועדה ישמשו כעדות חיה לתנועת החיים שפועמת בלב ליבה של החברה הישראלית. "עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני יזלו בשמיו" (שיר השירים, ד'). הרעיה מתפללת שתבואנה הרוחות, מצפון ומדרום, וימלאו את העולם בריח הטוב האצור בתוכה. בהיעדר הרוח לא יזלו הבשמים. תנועת הרוח היא תנאי הכרחי לשחרור הבושם הזה. אני מאחל לחברה הישראלית שתתבשם מעושר היצירה, ולנו - חבר השופטים, שנצליח במשימת איתור היצירות המשובחות שבגן הפורח הזה".

הליך בחירת הזוכה בפרס ספיר נעשה באופן מדורג במהלך כשישה חודשים והוא כולל מספר שלבים: בשלב ראשון, בחירת "רשימה ארוכה", הכוללת 12 ספרים מבין עשרות המועמדים.

בשלב שני, בחירת "רשימה קצרה", הכוללת 5 ספרים מבין ספרי ה"רשימה הארוכה".

בשלב אחרון, בחירת הספר הזוכה בפרס ספיר מבין ספרי "הרשימה הקצרה".

מועמדות הספרים בכל שלב מזכה את כותביהם בפרס כספי. בסך הכל מעניק מפעל הפיס 765 אלף ₪ בפרסים לסופרים ולסופרות:

פרס עבור מועמדות ברשימה ארוכה - 30 אלף ₪ לסופר.ת.

פרס עבור מועמדות ברשימה קצרה - 60 אלף ₪ לסופר.ת (במסלול ביכורים 30 אלף ₪).

פרס לזוכה בפרס ספיר לספרות - 180 אלף ₪, הספר מתורגם לשפה זרה על פי בחירתו של הזוכה, וכן מתורגם לשפה הערבית. לזוכה במסלול ביכורים פרס בסך 75 אלף ₪.

כמו כן, רוכש מפעל הפיס מהדורה בת 500 ספרים מרשימת המועמדים הסופית ומעניק אותם לספריות ציבוריות.

הגשת מועמדות לפרס ספיר לספרות לשנת 2026 באמצעות הקול הקורא, אפשרית באתר מועצת הפיס לתרבות ולאמנות https://culture.pais.co.il/ החל מתאריך 4.5.2026 ועד לתאריך 28.5.2026

הזוכים בפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לאורך השנים:

שנת 2000: חיים סבתו, "תאום כוונות", בהוצאת ידיעות אחרונות

שנת 2001: דויד גרוסמן, "מישהו לרוץ איתו", בהוצאת הקיבוץ המאוחד

שנת 2002: גיל הר אבן, "שאהבה נפשי", בהוצאת כתר ספרים

שנת 2003: אמיר גוטפרוינד ז"ל, "אחוזות החוף", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2004: דן צלקה ז"ל, "ספר האלף בית", בהוצאת חרגול

שנת 2005: אלונה פרנקל, "ילדה שלי", בהוצאת מפה

שנת 2006: רון לשם, "אם יש גן עדן", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2007: שרה שילה, "שום גמדים לא יבואו", בהוצאת עם עובד

שנת 2008: צבי ינאי ז"ל, "שלך סנדרו", בהוצאת כתר

שנת 2010: יורם קניוק ז"ל, "תש"ח", בהוצאת ידיעות ספרים

שנת 2011: חגי ליניק, "דרוש לחשן", בהוצאת הספרייה החדשה הקיבוץ המאוחד

שנת 2012: שמעון אדף, "מוקס נוקס", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2013: נעה ידלין, "בעלת הבית", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2014: ראובן נמדר, "הבית אשר נחרב", בהוצאת כנרת זמורה ביתן דביר

שנת 2015: אורלי קסטל-בלום, "הרומאן המצרי", בהוצאת הספריה החדשה, הוצאת הקיבוץ המאוחד/ספרי סימן קריאה.

שנת 2016: מיכל בן-נפתלי, "המורה", בהוצאת כתר ספרים.

שנת 2017: אסתר פלד, "פתח גדול מלמטה", בהוצאת בבל.

שנת 2018: אתגר קרת, "תקלה בקצה הגלקסיה", בהוצאת כנרת זמורה דביר

שנת 2019: אילנה ברנשטיין, "מחר ניסע ללונה פארק", בהוצאת כנרת זמורה-ביתן, דביר

שנת 2020: סמי ברדוגו, "חמור", בהוצאת הספרייה החדשה

שנת 2021: הילה בלום, "איך לאהוב את בתך", בהוצאת כנרת זמורה דביר

שנת 2022: אורית אילן, "אחות לפליאדות", בהוצאת ידיעות ספרים

שנת 2023: עופרה עופר אורן, "מה קרה להגר באילת", בהוצאת כנרת זב"מ

שנת 2024: יוסי אבני-לוי, "שלושה ימים בקיץ", בהוצאת כנרת זמורה דביר

שנת 2025: אמיר חרש, "שכול וכשלון וזומבים", בהוצאת עם עובד