הימים שלפני חג הפסח מביאים איתם באופן טבעי את הרצון להתחדשות. אולם, עבור משפחות רבות לא מדובר רק בצביעת קירות או קניית ריהוט חדש, אלא בצורך אמיתי בשיפוץ יסודי, שבירת קירות או הוספת חדר בעקבות התרחבות המשפחה.

אלא שכאן, פעמים רבות, מתנגש החלום עם המציאות הכלכלית. שיפוץ מקיף דורש תקציב משמעותי, ומשפחות רבות בוודאי בתקופה עמוסה בהוצאות כמו ערב חג, חוששות בצדק מהכבדה על ההחזר החודשי השוטף שלהן, מה שגורם להן לדחות את התוכניות שוב ושוב.

הפתרון: יציבות חודשית ופריסה ארוכת טווח

כדי לתת מענה מדויק לצורך הזה, בנק הפועלים מציג פתרון ייעודי בדמות משכנתא לשיפוצים. לקיחת משכנתא לטובת שיפוץ מאפשרת לפרוס את ההוצאה הגדולה על פני שנים ארוכות. בצורה הזו ניתן לבצע את השיפוץ הנדרש, ולשמור את היציבות הכלכלית והשקט הנפשי שמשפחות כה זקוקות להם.

מתכננים שיפוץ? זה הזמן לפעול! הקליקו כאן>>

תהליך מהיר כדי להספיק לחג

בנוסף לפתרון הכלכלי, בבנק הפועלים מבינים היטב את "שעון החול" שלפני פסח. לקוחות המעוניינים להתחיל בשיפוץ בזריזות כדי להספיק לסיים אותו עד ליל הסדר, נתקלים לא פעם בבירוקרטיה שמעכבת את יציאת הפרויקט לדרך.

בדיוק לשם כך, הבנק מאפשר לתהליך מהיר משמעותית על ה- 500,000 השקלים הראשונים מתוך סכום המשכנתא לשיפוץ. מה שמאפשר להתחיל את העבודות ללא עיכובים מיותרים.

בבנק הפועלים מסבירים כי המטרה היא לאפשר לכל משפחה להיכנס לחג בבית מורחב ונעים, מתוך הבנה כי "דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם", תוך שמירה על מעטפת כלכלית אחראית. את הבקשה ניתן להגיש בצורה פשוטה, באופן דיגיטלי מלא או בליווי בנקאי אישי, בהתאם להעדפת הלקוח.

(אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לאישור הבנק ולתנאיו).