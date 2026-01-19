הזכאים להטבה הם לקוחות בנק הפועלים המנהלים בו חשבון עו"ש פעיל, שנטלו הלוואת משכנתא בבנק ומועד הביצוע הראשון שלה היה במהלך הרבעון האחרון של 2025. ההחזר יועבר ללקוחות אלו במהלך חודש מרץ 2026.

ההטבה נכללת במהלך ההטבות הרבעוני של בנק ישראל והיא מצטרפת לשורה של יוזמות וצעדים שהוביל הבנק במהלך השנה האחרונה לטובת הלקוחות, ובכלל זה חלוקת שתי מניות הבנק או מענק כספי לכמיליון לקוחות בספטמבר ובדצמבר 2025, הטבת מסחר בשוק ההון ללא עמלות ללקוחות צעירים עד גיל 35, ועוד.

פזית גרפינקל, משנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה הקמעונאית הכריזה היום על המהלך בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות שהתקיים באילת ואמרה כי "אנחנו גאים לפתוח את שנת 2026 עם יוזמה משמעותית להחזר התשלום הראשון במשכנתא - המצטרפת ליוזמות נוספות שגיבשנו בשנה האחרונה עבור לקוחותינו. הבנק ימשיך בפיתוח מוצרים, הטבות והצעות ערך חדשות ללקוחותיו בתחומים שונים".

חשוב לדעת

בכפוף לתנאי הבנק והקריטריונים שנקבעו לגבי כל הטבה. התנאים מפורטים באתר הבנק.