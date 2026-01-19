כיכר השבת
הטבה ייחודית

צעד נוסף לטובת הלקוחות: בנק הפועלים יחזיר את התשלום הראשון ללקוחות שנטלו משכנתא בסוף 2025

בנק הפועלים הודיע על הטבה ייחודית מסוגה ללקוחות שנטלו משכנתא בבנק הפועלים במהלך הרבעון האחרון של שנת 2025 | הבנק יחזיר ללקוחות אלו את תשלום המשכנתא החודשי הראשון שלהם - בסכום של עד 5,000 ש"ח לתשלום

אמ
מקודם |
בנק הפועלים (צילום: אביב גוטליב)

הזכאים להטבה הם לקוחות בנק הפועלים המנהלים בו חשבון עו"ש פעיל, שנטלו הלוואת משכנתא בבנק ומועד הביצוע הראשון שלה היה במהלך הרבעון האחרון של 2025. ההחזר יועבר ללקוחות אלו במהלך חודש מרץ 2026.

ההטבה נכללת במהלך ההטבות הרבעוני של בנק ישראל והיא מצטרפת לשורה של יוזמות וצעדים שהוביל הבנק במהלך השנה האחרונה לטובת הלקוחות, ובכלל זה חלוקת שתי מניות הבנק או מענק כספי לכמיליון לקוחות בספטמבר ובדצמבר 2025, הטבת מסחר בשוק ההון ללא עמלות ללקוחות צעירים עד גיל 35, ועוד.

פזית גרפינקל, משנה למנכ"ל הבנק והממונה על החטיבה הקמעונאית הכריזה היום על המהלך בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות שהתקיים באילת ואמרה כי "אנחנו גאים לפתוח את שנת 2026 עם יוזמה משמעותית להחזר התשלום הראשון במשכנתא - המצטרפת ליוזמות נוספות שגיבשנו בשנה האחרונה עבור לקוחותינו. הבנק ימשיך בפיתוח מוצרים, הטבות והצעות ערך חדשות ללקוחותיו בתחומים שונים".

חשוב לדעת

בכפוף לתנאי הבנק והקריטריונים שנקבעו לגבי כל הטבה. התנאים מפורטים באתר הבנק.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר