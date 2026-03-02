כיכר השבת
"תהיו רגועים"

"ראיתם כבר את העליות הבוקר בבורסה" | כך סמוטריץ' מרגיע את העסקים • צפו

שר האוצר סמוטריץ', שיגר לפניז מן קצר מסר מצולם לבעלי העסקים, שנפגעו קשות כתוצאה מפרוץ מלחמת שאגת הארי, והבטיח להם שיהיו כעת רגועים | צפו בדבריו (חדשות כלכלה)

דבריו של סמוטריץ' | צפו
דבריו של סמוטריץ' | צפו
דבריו של סמוטריץ' | צפו (צילום: דוברות)

אמנם מלחמת , היא מלחמה חשובה ומוצדקת מאין כמותה, אך לצד זאת יש נפגעים רבים.

אחת הקבוצות שנפגעות בעיקר בפן הכלכלי, הן בעלי העסקים, שבשל מצב החירום הם מפסידים כספים רבים.

מי שנדרש לפני זמן קצר (שני) לסוגיה זו, זה שר האוצר , ששיגר פניה מצולמת לכלל בעלי העסקים בישראל.

"תהיו רגועים", אמר סמוטריץ' והוסיף: "משרד האוצר ואני פה בשבילכם. כבר בקרוב יפורסמו מתווי הפיצויים על בסיס הניסיון שצברנו במבצע "עם כלביא".

עוד הוא אמר: "נמשיך במבצע לשבירת ציר הרשע שמחזק את מדינת ישראל גם בטחונית וגם כלכלית כמו שכולנו ראינו בעליות בבורסה בבוקר".

