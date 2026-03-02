דבריו של סמוטריץ' | צפו| צילום: צילום: דוברות
דבריו של סמוטריץ' | צפו (צילום: דוברות)
אמנם מלחמת שאגת הארי, היא מלחמה חשובה ומוצדקת מאין כמותה, אך לצד זאת יש נפגעים רבים.
אחת הקבוצות שנפגעות בעיקר בפן הכלכלי, הן בעלי העסקים, שבשל מצב החירום הם מפסידים כספים רבים.
מי שנדרש לפני זמן קצר (שני) לסוגיה זו, זה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ששיגר פניה מצולמת לכלל בעלי העסקים בישראל.
"תהיו רגועים", אמר סמוטריץ' והוסיף: "משרד האוצר ואני פה בשבילכם. כבר בקרוב יפורסמו מתווי הפיצויים על בסיס הניסיון שצברנו במבצע "עם כלביא".
עוד הוא אמר: "נמשיך במבצע לשבירת ציר הרשע שמחזק את מדינת ישראל גם בטחונית וגם כלכלית כמו שכולנו ראינו בעליות בבורסה בבוקר".
