ענקית השבבים אנבידיה צמצמה באופן דרמטי את תוכניות ההשקעה שלה ביצרנית הבינה המלאכותית OpenAI, מ־100 מיליארד דולר שתוכננו במקור ל־30 מיליארד בלבד. כך הודיע מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, בכנס הטכנולוגיה השנתי של מורגן סטנלי. הואנג הסביר כי הצמצום נובע ישירות מהיערכותה של OpenAI להנפקה בבורסה לקראת סוף השנה.

לדברי הואנג, "אנחנו משקיעים 30 מיליארד דולר ב-OpenAI. ההשקעה של מאה מיליארד כבר לא ריאלית, משום שהם ניצבים בפני הנפקה, והמסלול הזה משנה את מאזן הכוחות".

ההשקעה הנוכחית מעניקה לאנבידיה אחזקה ישירה במניות OpenAI, אך ללא התחייבות מצד החברה שרכשה להשתמש באופן בלעדי בשבביה של אנבידיה - שינוי בולט לעומת הנוסח המקורי של העסקה. על פי דיווח ב־Financial Times, ההשקעה היא חלק מסבב גיוס רחב בהיקף כולל של עד 100 מיליארד דולר, שערכה של OpenAI עשוי להאמיר לאחריו לכ־830 מיליארד.

מסלול להנפקה והתרחקות מהתלות באנבידיה

על פי דיווחים ב-Wall Street Journal, בקרוב OpenAI מתכננת להגיש את המסמכים הראשוניים להנפקה כבר במחצית השנייה של 2026, ועשויה להגיע לשווי שוק של טריליון דולר. הציפיות הללו הפכו את ההשקעה הישירה של אנבידיה לפחות דחופה - במיוחד לאור התחזקות שחקניות נוספות בתחום.

במקביל, ממשיכה OpenAI להרחיב את מעגל השותפים הטכנולוגיים שלה. החברה מקיימת שיתופי פעולה עם AMD ו־Broadcom, אם כי חלקם עדיין בשלב ראשוני. המהלך נועד, בין היתר, לצמצם את התלות במערכות השבבים של אנבידיה, שמחיריה הגבוהים ותפוקת הייצור המוגבלת מעוררים תחרות הולכת וגוברת.

סוף עידן ההשקעות הפרטיות הגדולות

לאנבידיה יש כבר השקעה של 10 מיליארד דולר במתחרה Anthropic, עסקה שבוצעה לצד מיקרוסופט והעמידה את שווי החברה על כ־350 מיליארד דולר. הואנג רמז כי מדובר ככל הנראה בהשקעה הגדולה האחרונה של אנבידיה בתחום לפני שמרבית חברות הבינה המלאכותית הבכירות יעברו לשוק הציבורי. "החלון להשקיע בחברות שמשנות את מפת הבינה המלאכותית הולך ונסגר," אמר.

עתה נראה כי עידן ההשקעות הענקיות בחברות בינה מלאכותית פרטיות קרוב לסיומו - ועיני השוק נשואות עתה להנפקות הצפויות שיקבעו את סדר הכוחות החדש בעולמות ה־AI.