מנכ"ל Nvidia: כך יראה העתיד - והוא תמיד יכלול עובדים אנושיים

העבודה לצד סוכני בינה מלאכותית הופכת מהחזון למציאות: מנכ"ל Nvidia, ג'נסן הואנג, הציג השבוע את תפיסת העתיד שלו, בה חברות יעסיקו עובדים אנושיים לצד "עובדים דיגיטליים" - סוכני AI קבועים או זמניים, שיצטרכו לעבור תהליכי גיוס והכשרה ולהיטמע בתרבות הארגונית.

בראיון לכנס Citadel Securities, סיפר הואנג כי בענקית השבבים כבר פועלות מערכות AI רבות יותר מאנשי צוות אבטחת מידע אנושיים, וחשף כי מהנדסי התוכנה והמעבדים עושים שימוש נרחב בכלי פיתוח מבוססי בינה (דוגמת Cursor). "אני אומר ל-CIO שלי - בעתיד מחלקת ה-IT תהיה מחלקת משאבי אנוש לעובדים דיגיטליים", אמר הואנג, והוסיף כי סוכני הבינה יקבלו תהליכי קליטה, תדרוך והטמעת ערכי החברה בדומה לעובדים רגילים.

הואנג ציין ששוק העבודה של ה-AI עשוי להגיע לשווי של טריליוני דולרים, כשסוכני בינה יפעלו בתחומי הבריאות, החשבונאות, עריכת דין ושיווק - ויהיו זמינים כפלטפורמות חיצוניות או כפתרונות מבית החברה, בהתאם למומחיות ולהיכרות עם נתוני הארגון. Nvidia כבר מחזיקה בצוותי AI עצמיים לאבטחת מידע, כדי להגן על ידע וקניין רוחני.

מהפכת ה-AI אינה פוסחת על ענקיות נוספות: KPMG, לדוגמה, דיווחה כי מספר סוכני ה-AI בארגון שילש עצמו בתוך שנה, ויותר מ-80% ממנהלי עסקים מעריכים כי סוכני בינה יהפכו לשחקני מפתח בשנים הקרובות. מחקר עדכני של Google Cloud חשף ש-52% מהארגונים מפעילים כבר היום סוכני בינה בסביבת עבודה חיה, ושהארגונים שמקדישים לפחות מחצית מתקציב ה-AI לסוכני בינה, נהנים משיעורי הצלחה גבוהים במיוחד.

ההתלהבות מהמהפכה אינה אחידה: מנכ"ל Salesforce, מארק בניוף, הרחיק לכת ופיטר אלפי עובדים לטובת מערכות AI - אך מצהיר שאי-אפשר להחליף אנשי מכירות בבינה מלאכותית. "ל-AI אין נשמה, היא לא מסוגלת לקשר אנושי", אמר בניוף השבוע, והודיע על גיוס אלפי אנשי מכירות חדשים. מצד שני, מנכ"לי אנתרופיק ו-Nvidia שונים בעמדה: ד"ר דריו אמודי מאנתרופיק אף הזהיר כי בינה מלאכותית עשויה להחליף מחצית מהמשרות המשרדיות הראשונות כבר בעוד חמש שנים, בעוד הואנג מדגיש - יותר פרודוקטיביות מובילה לרוב לעוד גיוס, לא לפחות.