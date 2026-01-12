בנק הפועלים

על רקע המשך מגמת הצמיחה של הבנק ומתוך רצון לגוון את מקורות המימון, בנק הפועלים השלים את שלב התמחור בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים בהיקף של 2 מיליארד דולר של אגרות חוב במסגרת גיוס רחב בקרב משקיעים מוסדיים בארה"ב, באיחוד האירופי, בבריטניה ובמדינות נוספות ברחבי העולם.