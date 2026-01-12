כיכר השבת
בנק הפועלים השלים את ההנפקה הגדולה ביותר של בנק ישראלי בחו"ל - 2 מיליארד דולר

על רקע המשך מגמת הצמיחה של הבנק ומתוך רצון לגוון את מקורות המימון, בנק הפועלים השלים את שלב התמחור בהנפקה פרטית בינלאומית למשקיעים מוסדיים בהיקף של 2 מיליארד דולר של אגרות חוב במסגרת גיוס רחב בקרב משקיעים מוסדיים בארה"ב, באיחוד האירופי, בבריטניה ובמדינות נוספות ברחבי העולם.

ההנפקה זכתה לביקושי שיא בהיקף של כ-7 מיליארד דולר בקרב עשרות גופי השקעה מובילים ברחבי העולם, מתוכם הבנק נענה, כאמור, לביקושים בהיקף של 2 מיליארד דולר.

ההנפקה היא של אגרות חוב בשתי סדרות לתקופות של 3.5 ו-7 שנים ובריבית שנתית של 4.722% ו-5.252% (כ-0.35% מעל תשואת האג"ח במט"ח שהנפיקה ביום שלישי מדינת ישראל).

אגרות החוב יירשמו למסחר במערכת "TASE UP" בבורסה בישראל, בכפוף לאישור הבורסה.

ההנפקה מבוצעת בהובלת החתמים הבינלאומיים Citi, JP Morgan, Barclays, Morgan Stanley, Jeffries ו-Goldman Sachs.

מנכ"ל בנק הפועלים, ידין ענתבי: "הביקושים הגבוהים בהנפקה שלנו מהווים עדות נוספת למובילות של הבנק ולאמון הרב שהבנק זוכה לו בשווקים הפיננסיים ברחבי העולם. הגיוס יאפשר לבנק להמשיך להוביל את מגמת הצמיחה המשמעותית שלו בשנים הקרובות".

