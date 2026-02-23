כיכר השבת
מירוץ החימוש העולמי

1.1 מיליארד דולר וטווח קטלני: הודו מתחמשת בנשק רוסי הרסני

ממשלת הודו אישרה עסקת ענק לרכישת 288 מיירטים למערכת ה-S-400, בעקבות לקחי העימות הצבאי מול פקיסטן. המהלך, שנועד למלא את המחסנים שהתרוקנו בקרבות מאי 2025, יאפשר יירוט כלי טיס בטווח 400 קילומטר ויעניק לניו דלהי עליונות אווירית הרסנית (בעולם)

פיתוח טילי אוויר-אוויר ארוכי טווח של צבא הודו
פיתוח טילי אוויר-אוויר ארוכי טווח של צבא הודו (צילום: אגף המחקר והפיתוח של משרד ההגנה של ממשלת הודו DRDO)

הודו "לא לוקחת שבויים" ומבצרת את השמיים בנשק המפחיד ביותר בשוק. בצעד אסטרטגי שנועד לסגור את הפרצות שנחשפו בעימותים האחרונים, אישרה הממשלה בניו דלהי עסקת מיליארדים שתהפוך את המרחב האווירי שלה לקיר אש בלתי חדיר. עם יכולת השמדה הרסנית במרחק של מאות קילומטרים, הודו שולחת מסר ברור: כל איום שיחדור לשטחה – יחוסל עוד לפני שיבין מאיפה זה בא.

ניסויי טיסה רצופים של טיל 'PRALAY' (צילום: DRDO אגף המחקר והפיתוח של משרד ההגנה של ממשלת הודו )

על פי דיווח ב-Hindustan Times, העסקה בשווי 1.1 מיליארד דולר כוללת 168 טילים לטווח ארוך ו-120 לטווח קצר. האמון במערכת ה-S-400 התחזק משמעותית לאחר שיירוט מוצלח של מטוס אויב בעומק 314 קילומטרים הוכיח את יעילות המיירטים הרוסיים בזמן אמת במהלך קרבות האוויר של 2025.

לצד הטילים, הודו ממשיכה בתוכנית התעצמות נרחבת הכוללת מטוסי קרב צרפתיים ושדרוג מערכי השריון והצי. השלמת העסקה וקליטת הסוללות הנותרות השנה יאפשרו להודו לשמר את עליונותה המרחבית מול איומים מתפתחים ולהגדיר מחדש את משוואת ההרתעה באזור, למרות המורכבות הגיאופוליטית הכרוכה בהמשך ההסתמכות על .

