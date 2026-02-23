1.1 מיליארד דולר וטווח קטלני: הודו מתחמשת בנשק רוסי הרסני

פיתוח טילי אוויר-אוויר ארוכי טווח של צבא הודו - צילום: אגף המחקר והפיתוח של משרד ההגנה של ממשלת הודו DRDO פיתוח טילי אוויר-אוויר ארוכי טווח של צבא הודו | צילום: צילום: אגף המחקר והפיתוח של משרד ההגנה של ממשלת הודו DRDO 10 10 0:00 / 0:09 פיתוח טילי אוויר-אוויר ארוכי טווח של צבא הודו ( צילום: אגף המחקר והפיתוח של משרד ההגנה של ממשלת הודו DRDO )

הודו "לא לוקחת שבויים" ומבצרת את השמיים בנשק המפחיד ביותר בשוק. בצעד אסטרטגי שנועד לסגור את הפרצות שנחשפו בעימותים האחרונים, אישרה הממשלה בניו דלהי עסקת מיליארדים שתהפוך את המרחב האווירי שלה לקיר אש בלתי חדיר. עם יכולת השמדה הרסנית במרחק של מאות קילומטרים, הודו שולחת מסר ברור: כל איום שיחדור לשטחה – יחוסל עוד לפני שיבין מאיפה זה בא.

ניסויי טיסה רצופים של טיל 'PRALAY' ( צילום: DRDO אגף המחקר והפיתוח של משרד ההגנה של ממשלת הודו )