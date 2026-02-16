בנק הפועלים: למעלה מ-60% מהעסקאות מגיעות מיועצי המשכנתאות

מנכ"ל בנק הפועלים בכנס התאחדות יועצי המשכנתאות: "למעלה מ-60% מהעסקאות מגיעות מיועצי המשכנתאות; הבנק משקיע המון אנרגיה כדי להיות שירותי ביותר לטובת היועצים ונוטלי המשכנתאות"

אלפי יועצי משכנתאות, בהם מאות יועצים מהמגזר החרדי, השתתפו בכנס השנתי של התאחדות יועצי המשכנתאות. בכירי בנק הפועלים הציגו את המהפכה בשירות וכלים מעשיים המשפרים את השירות לטובת היועצים החיצוניים ונוטלי המשכנתאות.

בכנס, שהפך לאירוע השנתי המרכזי של הענף, בלטה נוכחותם המשמעותית של מאות יועצי משכנתאות הפעילים במגזר החרדי

בכנס בלט החיבור האסטרטגי בין בנק הפועלים לבין ציבור היועצים. נציגות בכירה של הנהלת הבנק הגיעה לאירוע כדי להביע אמון ביועצים ולהציג את הצעדים החדשים שנוקט הבנק לשיפור השירות ולעבודה בזיקה ליועצים, כמענה לצורכי הלקוחות המבקשים משכנתה בדגש על התאמות ייחודיות לצרכי המגזרים השונים ובהם המגזר החרדי.

מנכ"ל בנק הפועלים, ידין ענתבי, הדגיש את חשיבותם של היועצים בענף המשכנתאות. "לא צריך להגיד לכם ש-60% ומעלה מהעסקאות שאנחנו עושים בתחום המשכנתאות נוצרות אצל יועצי המשכנתאות. לכן, אנחנו צריכים להיות מאוד יעילים, תפעוליים ושירותיים מולכם. אנחנו משקיעים המון אנרגיה בבנק כדי שזה יקרה. אנחנו כאן כדי לשמוע מכם מה צריך לשפר", הכל לטובת הלקוחות שלנו. הטעים ענתבי.

פזית גרפינקל, המשנה למנכ"ל והממונה על החטיבה הקמעונאית בבנק הפועלים, הציגה בנאומה את המהפכה השירותית שמוביל הבנק. גרפינקל הדגישה את פתיחת הסניפים המתמחים והרחבת סל השירותים הדיגיטליים, המאפשרים ליועצים לחסוך זמן יקר ולספק ללקוחות חוויה יעילה ונגישה יותר.

בהמשך דבריה התייחסה גרפינקל למחויבות המעמיקה של הבנק למגזר החרדי וציינה כי “הבנק ביצע צעדים מעשיים להסרת חסמים ולשיפור תהליכי המשכנתאות, מתוך הבנה מלאה של הצרכים הייחודיים של לקוחות המגזר החרדי״.

גרפינקל הדגישה כי בנק הפועלים הציב סטנדרט חדש של מהירות תגובה, לצד מחלקות ייעודיות הזמינות ליועצים מסביב לשעון – במטרה לאפשר תהליכים מהירים, מדויקים ובלתי מתפשרים בשירות.

רגע השיא בכנס הגיע כאשר גרפינקל חשפה הטבה ייחודית ויוצאת דופן, תוך שהיא הדגישה את החשיבות שהיא רואה בעבודת הליווי שלהם:

בנק הפועלים יעניק החזר של התשלום הראשון במשכנתא – עד 5,000 ש"ח – ללקוחות שנטלו וביצעו משכנתא בבנק הפועלים ברבעון האחרון של שנת 2025 וזאת, על פי הקריטריונים שנקבעו לכך.

הכנס נחתם בתחושת שיתוף פעולה בין הבנק ליועצים מהתאחדות יועצי המשכנתאות לטובת ציבור נוטלי המשכנתאות בישראל.