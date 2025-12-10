מצאתם את דירת חלומותיכם, אבל הבנק לא מאשר את המשכנתא? הגעתם ליזם בנייה שמתקשה לקבל מימון לפרויקט שלו? תקועים בבירוקרטיה בנקאית שגוזלת חודשים יקרים? השוק הישראלי מכיר את הבעיה הזו היטב: הביקוש לדירות בשיא, אבל הבנקים נעים לאט ומגבילים באופן קבוע את כמות המשכנתאות שהם מאשרים.

לתוך החלל הזה נכנסת " "Now-on - חברה שהיא מפגש ענקים בתחום המימון בין קבוצת נאווי לבין טריא מקבוצת לוזון; מפגש שיוצר חברה חזקה המעניקה פתרונות ייחודים בתחום המימון החוץ בנקאי בשוק המשכנתאות. החברה החדשה מבית 'טריא' ו'נאוי' מבטיחה לשנות את כללי המשחק: במקום להמתין חודשים לאישור בנקאי, החברה מציעה פתרון מהיר וגמיש שמותאם לצרכים של כל לקוח.

"שוק המשכנתאות בישראל מצוי בשנים האחרונות במעין מבוי סתום מתמשך. הביקוש למימון לרכישת דירות, לשדרוג נכסים ולהשקעות נדל"ן נמצא בשיא, אך המערכת הבנקאית מתקשה לתת מענה מלא לכלל האוכלוסייה. החוקים החדשים שקבע בנק ישראל, הגבלות על גובה ההלוואה, דרישות קפדניות ליכולת החזר והחובה של הבנקים להחזיק יותר הון עצמי - כל אלה מצמצמים את יכולת הבנקים לאשר משכנתאות, גם ללקוחות איכותיים", מסבירים ב'טריא'.

אל תוך הפער הזה נכנסת Now On – חברת המימון החדשה שהוקמה בשיתוף פעולה אסטרטגי בין קבוצת 'נאוי' המובילה במימון חוץ-בנקאי עסקי, לבין 'טריא' מקבוצת לוזון. שני הגופים, כל אחד עם ניסיון רב, חוזק פיננסי ופלטפורמות טכנולוגיות מתקדמות, יוצרים יחד שחקן משמעותי שמציע פתרונות מימון מותאמים לשוק נדל"ן תחרותי ומהיר.

"השיתוף בין החברות מאפשר פתרון מימוני מלא ליזמים ולקבלנים – החל משלב תכנון הפרויקט ועד מתן המשכנתאות לרוכשי הדירות", אומרים ב'טריא'.

"אנחנו כאן כדי לתת ליזמים פתרון אמיתי במקום שבו הבנקים עוצרים", אומר שחר אושרי, יו"ר Now On. לדבריו, "יזמים לא יכולים להמתין חודשים לאישורים. במציאות של תזרים צפוף ולוחות זמנים הדוקים, אנחנו מצמצמים את תהליכי הבדיקה ומעניקים אישורי מימון במהירות ובשקיפות מלאה. זו אלטרנטיבה מקצועית, יציבה ואמינה למערכת הבנקאית".

במרכז פעילות החברה עומד מוצר הדגל – המשכנתא החכמה, שמיועד בעיקר ליזמים המעוניינים להרחיב את קהל הרוכשים בפרויקטים שלהם. המוצר מתאים לכל סוגי הפרויקטים ובכל שלב, ומאפשר ללקוחות שלא מקבלים מענה בבנקים לקבל פתרון מימוני מלא וגמיש. במקום הלוואות קצרות מועד שלאחריהן הרוכש נותר ללא פתרון, המשכנתא החכמה מציעה מסלולים מותאמים אישית – כולל אפשרות להחזרים נמוכים עד למסירת הנכס ולאחריה, בהתאם ליכולת ההחזר ולמספר שנות המימון.

Now On מפעילה פלטפורמה טכנולוגית חדשנית שמאפשרת הגשת בקשות, מעקב אחר שלבי הטיפול וקבלת מענה מקצועי בזמן אמת. הטכנולוגיה, בשילוב כוח אדם מקצועי ועתיר ניסיון, מקצרת תהליכים ויוצרת חוויית שירות מותאמת אישית ללקוחות וליועצי המשכנתאות.

החברה מציבה יעד ברור: להיות הבית המקצועי של כלל יועצי המשכנתאות ויזמי הנדל"ן בישראל. "אנחנו לא עוד גוף מימון", אומרת איריס שווד, סמנכ"לית שיווק ופיתוח עסקי. "המטרה שלנו היא לבנות שותפות אמיתית עם היועצים – לתת להם מערכות עבודה מתקדמות, תמיכה מקצועית וכלים שיאפשרו להם להגדיל פעילות. קהילת 'יועצי הנבחרת' תקבל תכני העשרה, חיבור לעולמות הנדל"ן והזדמנויות להגדלת תיק הלקוחות שלהם".

כאמור, דווקא בעידן שבו המערכת הבנקאית מתמודדת עם רגולציה שהולכת ומתהדקת, Now On מציגה אפשרות יציבה, מהירה ובטוחה יותר ליזמים, משפרי דיור, בעלי עסקים קטנים, תושבי חוץ ורוכשי דירות להשקעה שלא מקבלים מענה מלא בבנקים. "השוק הישראלי זקוק לגוף גדול ומקצועי שיידע לחשוב אחרת", מסכם יו"ר Now On. "אנחנו כאן כדי לאפשר ליזמים להתקדם מהר יותר, בצורה יעילה ובביטחון מלא".