קבוצת בית ירושלמי BY מדווחת כי קיבלה אישור לתכנית תמ"א 38 (2) אותה היא מקדמת ברחוב עזה 33 (בסמוך לביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו) אשר בשכונת רחביה בירושלים.

התכנית אושרה השבוע בדיון בועדת משנה לתכנון ובנייה בעיריית ירושלים לאחר שנתיים של התנגדויות מצד משרד ראש הממשלה והיחידה לאבטחת אישים ובכפוף לתכנית המתאר הכוללת את שימור "העיר ההיסטורית".

במסגרת התכנית ייהרס הבניין הקיים על מגרש של 930 מ"ר, הכולל 4 קומות ו- 21 דירות ישנות ובמקומו ייבנו 40 יח"ד בבניין מפואר בן 6 קומות מעל הקרקע ושתי קומות תת קרקעיות עבור חנייה.

על התכנית אמון האדריכל רועי אלרואי.

מבית ירושלמי BY נמסר כי הפרויקט נמצא לקראת שיווק וכי היתר הבניה צפוי להתקבל בתוך כחצי שנה.

מיכאל פדידה, מנהל פרויקטים בתכנון ורישוי קבוצת בית ירושלמי BY מסר: "אנו שמחים על אישור התכנית לאחר שנתיים של דיונים והתנגדויות, ומודים לעיריית ירושלים ולכלל השותפים על שיתוף הפעולה בפרויקט מורכב ומאתגר זה, הכולל דרישות ביטחוניות ורגישויות עירוניות ייחודיות. אנו גאים בהצלחה לתאם בין הגורמים השונים ולהוביל את התהליך עד לאישור סופי, תוך שמירה על רווחת הדיירים ועל איכות חייהם ללא פשרות."

קבוצת בית ירושלמי BY מקדמת כ-14,500 יח"ד בתכנון ובביצוע, ב58 מתחמים בכל רחבי הארץ, כ-10,200 יח"ד מתוכן בהתחדשות עירונית, רובן בירושלים.