פרשת הונאה ענקית: 65 מיליון ₪ מרמה בקרקעות

בית המשפט המחוזי בחיפה החל לדון בשני כתבי אישום חמורים שהגישה פרקליטות המדינה נגד מספר גורמים, בהם שני עורכי דין, מהנדס וחברת בנייה, המייחסים להם עבירות מרמה, זיוף, קבלת דבר במרמה, וכן עבירות חמורות של הלבנת הון בהיקף העולה על 200 מיליון שקלים. כך דיווח העיתונאי המשפטי שלמה בוצ'צ'ו.

השופטת במחוזי מתייחסת לפרטים שהוגשו לבית המשפט, המצביעים על תכנית מרמה שיטתית לשיווק קרקעות בבעלות רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) באזור סכנין. לפי הנטען, התכנית כללה הצגת מצגי שווא, זיוף מסמכים רשמיים, והסתרת מקורם של כספי המרמה שנגבו מהרוכשים במשך תקופה של ארבע שנים. עוקץ הקרקעות: "עסקת חליפין כוזבת" ומצגי שווא על פי כתב האישום, בין השנים 2016 ועד 2020 שווקו קרקעות הרשומות בבעלות רשות מקרקעי ישראל – ללא ידיעתה ובניגוד לדין. זאת, באמצעות חברת הבנייה וביוזמת אחד הנאשמים המרכזיים, תוך הצגת סיפור כוזב שלפיו בוצעה עסקת חליפין שהעניקה לו אפשרות לשיווק מיידי של הקרקעות ללא מכרז. הרוכשים הסתמכו על המצגים המפוברקים, ושילמו לנאשמים במזומן, בשיקים ובהעברות בנקאיות סכום כולל שאינו נופל מ־65 מיליון שקלים. כתב האישום מדגיש כי הכספים נגבו תוך הצגת נתונים כוזבים שנחזו לאשר זכויות בקרקעות שלא הוקצו כדין.

זיוף המערכת: עשרות מסמכי רמ"י מועתקים בתוכנת מחשב

הפרקליטות מייחסת לגורמים המעורבים זיוף של עשרות מסמכים רשמיים של ועדת פטור ברשות מקרקעי ישראל, במטרה ליצור אשליה של עסקאות תקינות.

בין המסמכים שזויפו נכללו דיווחי מס, אישורי תשלום מס, ושטרי מכר שנחזו לשאת חתימות של בעלי תפקידים ברשות – חתימות אשר הועתקו ממקורות מקוריים באמצעות תוכנת מחשב. מסמכים מזויפים אלה הוצגו לרוכשים, לרשויות המס ולבתי המשפט במטרה למנוע חשיפת תכנית המרמה. בפועל, לא אושרה כל הקצאת קרקע מרמ"י.

הלבנת הון בהיקף 206 מיליון שקלים

הפרשה מתרחבת לעבירות הלבנת הון חמורות. מיוחסת לנאשמים העברה של לפחות 49.5 מיליון שקלים מכספי המרמה לחשבונות החברה, תוך שילובם עם כספים כשרים. בכך הגיע היקף תנועות הכספים המעורבות ברכוש אסור לסכום כולל של כ־206.5 מיליון שקלים.

כתב האישום מפרט שימוש בכספים אלו למימון רכישת מקרקעין, בניית נכסים, והעברת זכויות ביישובים שונים (בהם קצרין, נוף הגליל, וכפר כנא), תוך רישום על שם אנשים קרובים במטרה לטשטש את מקור הכסף.