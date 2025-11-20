קרקע בטאבו: 329,000 ש"ח יהפכו למיליונים תוך שנים

הקרקע האטרקטיבית ממוקמת באופן אסטרטגי בסמוך למערכת המטרו הארצית ( צילום: יח"צ )

כלל ידוע בעולם הנדל"ן הוא שהעושר הגודל בה מהשקעות מוקדמות הרבה לפני שהנכס הופך להיות "הדבר הבא".

כיום, מרכז העניינים הוא - פתח תקווה, שאינה רק "הדבר הבא", אלא אזור הנתמך בהשקעה ממשלתית ועירונית של מיליארדי שקלים, המסמן ודאות תכנונית גבוהה להשבחת ערך. זוהי ההזדמנות להשקיע בקרקע פרטית רשומה בטאבו, עם ודאות תכנונית חסרת תקדים ובמחיר כניסה נמוך.

המהפכה של מיליארד השקלים: קריית ספורט, מטרו ושליטה מוחלטת ש הגבעה הצרפתית מתחדשת: כ-1,300 דירות אושרו להפקדה בפרויקט של טרא נדל"ן ורוטשטיין אסף מגידו | מקודם ש לקראת מכרזי ענק על קרקעות לבנייה: כ-9,000 יחידות דיור צפויות להיכנס לשוק אסף מגידו | מקודם העיר פתח תקווה יוצאת לדרך עם פרויקט פיתוח ענק בהיקף של מעל מיליארד שקל, המשנה את מפת התחבורה והתעסוקה בגוש דן. הקרקע האטרקטיבית ממוקמת באופן אסטרטגי בסמוך למערכת המטרו הארצית, המגובה בתכנית הלאומית המאושרת, תמ"א 70. תוכנית זו מחייבת פיתוח אינטנסיבי לאורך עורקי המטרו ומבטיחה ודאות תכנונית להשבחת ערך. תחנת המטרו המתוכננת M2 (סגולה/דיפו) תחבר את האזור ישירות לתל אביב, רעננה וראשון לציון, ותאפשר הגעה ללב המטרופולין תוך 20 דקות בלבד. אזור זה מיועד לפיתוח עירוני חדשני בצפיפות גבוהה, המשלב מגורים, תעסוקה ומסחר. לצד המטרו, העירייה משקיעה בפרויקט "דרך המושבות", הכולל הפרדה מפלסית שתחבר את כל אזור קריית אריה לכיוון סגולה. פיתוח זה הופך את כל האזור למכלול תחבורה וקריית ספורט מהחזקים בארץ, כשסביבו יוקמו מגדלי משרדים, שטחי מסחר ובילוי.

הפיתוח אינו מסתכם רק בכבישים ותחבורה; הוא כולל שיפור דרמטי באיכות החיים בזכות פרויקט "מרחב פארק הירקון" ( AI )

איכות חיים והבטחה ירוקה: פארק הירקון

הפיתוח אינו מסתכם רק בכבישים ותחבורה; הוא כולל שיפור דרמטי באיכות החיים בזכות פרויקט "מרחב פארק הירקון". תכנית זו, המשתרעת על כ-5,500 דונם, מטרתה להקים פארק עירוני רחב ידיים (כ-1,200 דונם) המשלב פנאי, ספורט ושטחים ירוקים. התוכנית אושרה בוועדה המקומית, הוגשה לוועדה המחוזית, ומאושרת על ידי היועץ המשפטי – מה שמצביע על ודאות תכנונית גבוהה מאוד לקראת הפשרת הקרקע. תוכנית זו מציעה כ-2,800 יחידות דיור חדשות וכ-400,000 מ"ר לתעסוקה.

ההזדמנות הפיננסית: להקדים את השוק ב-329,000 ש"ח

הכלל הוא ברור: מי שנכנס להשקעה בשלב ה-Early Stage, קוצר את הפירות הגדולים ביותר. ההשקעה בקרקע זו מתחילה מעלות כניסה נמוכה יחסית של 329,000 ש"ח, ומאפשרת כניסה לנדל"ן במרכז הארץ.

זו ההזדמנות שלכם לחתן ילדים בכבוד עם אופציה לאקזיט נדלני

ביטחון ושקיפות מלאה: ההשקעה מגובה בשורה של בטחונות ושקיפות מלאה למשקיע. הקרקע נרשמת על שם המשקיע בטאבו והיא נכס סחיר שניתן למכור בכל שלב. הכספים מוחזקים בנאמנות עורכי דין, והשומה מבוצעת על ידי שמאי חיצוני לפי תקן 22 (המבוסס על הנחה תכנונית). חברת Land 770 נשארת שותפה בכ-20% מהקרקע, מתוך אמונה מלאה בפרויקט ובפוטנציאל הרווח המשותף.

פוטנציאל ההשבחה הדרמטי: הצפיפות התכנונית הגבוהה המיועדת לאזור מבטיחה עליית ערך ודאית. התחזית מציגה פוטנציאל רווחים עצום: לאחר אישור התכניות המפורטות (צפי 2-4 שנים), שווי הקרקע עשוי לעלות לכ-860,000 ש"ח ליחידה (לאחר ניכוי היטל השבחה). בשלב מתן היתר הבנייה (צפי 1.5-2 שנים נוספות), שווי הקרקע ליחידת דיור יכול להגיע לכ- 1,550,000 ש"ח. זהו פוטנציאל רווחים המגיע למאות אחוזים.

השקעה זו היא נכס פיזי במרכז הארץ שאינו תלוי במדדי שוק ההון או ריביות. פתח תקווה נמצאת בשיא פרק התנופה, וכניסה להשקעה כעת היא כמו קניית מניה בחברה לפני שהיא מונפקת, כאשר המדינה והעירייה כבר הודיעו כי הן הולכות להשקיע את כל הונן בהצלחתה.