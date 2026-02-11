כשהבנק אומר "לא", הבולדוג אומר "בוא": המלכודות של עולם הכסף

בתוכנית 'דבר ראשון' התיישב מרטין בוקסדורף שמכונה "הבולדוג". לשיחה כלכלית צפופה עם משה מנס ויוסי סרגובסקי. מרטין שנכנס לתמונה כשהמערכת הרגילה מרימה ידיים הגיע כדי לנפץ כמה מיתוסים על כסף, סיכון והמגזר החרדי.
לא רק "צרות של עשירים"
רבים נוטים לחשוב שבעיות כלכליות וסירובי משכנתאות הם נחלתם של העשירונים התחתונים בלבד, אך בוקסדורף מפתיע: הבעיות הדרמטיות באמת נמצאות דווקא בעשירון העליון.
"אצל העשירונים הנמוכים, הבעיות פשוטות: איך גומרים את החודש. אצל העשירים, יש מערכת שלמה שתלויה בך – מנכ"לים, עורכי דין, עובדים. שם הלחץ והסיכון הופכים למפלצתיים."
מי הם "מסורבי המשכנתאות" הקלאסיים?
מרטין מחלק את האנשים שמגיעים אליו לשתי קבוצות עיקריות:
- היזמים הנאיביים: אנשים שפתחו עסק (מסעדות, חדרי כושר, חנויות פיזיות) בלי להבין בניהול. העסק קורס תוך שנתיים, משאיר חובות, והם חוזרים להיות שכירים עם כתם פיננסי.
- המודל החרדי הצעיר: זוגות צעירים (בני 25 עם 5 ילדים) שמתחילים עם משכורות נמוכות והר של הוצאות. הם נכנסים לסחרור של "הלוואה גוררת הלוואה", עד שהם מתייצבים כלכלית בגיל מאוחר יותר – אך הבנק עדיין זוכר להם את העבר.
מלכודת האמון: למה הציבור החרדי נופל בהשקעות?
מנס העלה את סוגיית ההשקעות המסוכנות – ממכרות זהב באתיופיה ועד קרנות שהתפוצצו. בוקסדורף מסביר שדווקא הקהילתיות המהודקת היא נקודת התורפה:
- היעדר "גוגל": בניגוד לציבור הכללי שבודק כל הצעה ברשת, בציבור החרדי ההצעות מגיעות מ"מישהו משלנו".
- מגננות נמוכות: "זה מישהו שמתפלל איתי בבית הכנסת, אין סיכוי שהוא יעבוד עליי," חושב המשקיע הממוצע. התוצאה? השקעת כספי הדירה היחידה במיזמים דמיוניים.
3 כללי הזהב של "הבולדוג" להשקעה בטוחה
מרטין מציע צ'ק-ליסט פשוט כדי לא להפוך למסורבי המשכנתא הבאים:
- השקעות מעבר לים? לא תודה. אם אתם לא מומחים גדולים, אל תחפשו הרפתקאות בבטומי, דובאי או קפריסין. "אתם לא בקיאים בחוקי דובאי, חפשו השקעות מתחת לאף."
- כלל ה-24 שעות: נוכלים תמיד יפעילו לחץ ("המבצע נגמר ב-17:00"). "שום דבר לא יקרה אם תחכו יממה. אם זה להיט, המשקיע היה שומר אותו לעצמו או לבנקים, לא מתקשר אליכם הביתה."
- דרשו ניירת בעברית: נוכלים שונאים חוזים מסודרים, שמות של מנהלים וחשבונות בנק ברורים. אם אין ניירת שקופה – תברחו.
איך מזהים יועץ עסקי אמיתי? (רמז: תהיו חוצפנים)
בתגובה לגל ה"יועצים" שצץ לאחרונה, למרטין יש עצה חותכת: אל תסתנוורו ממשרדים מפוארים או הצלחות עם חברות ענק.
"יש לך חדר כושר? תשאל את היועץ: 'כמה חדרי כושר ניהלת? תן לי שני טלפונים של בעלי חדרי כושר שהזנקת'. אם הוא ייעץ לאל-על אבל לא מבין במכשיר ריצה – הוא לא היועץ בשבילך."
השורה התחתונה: הדרך לעושר עוברת דרך עצמאות
לסיום, מרטין סיפק תובנה מפכחת על המצב הכלכלי בישראל: בעשירון העליון כמעט ואין שכירים. כדי באמת להגיע לרווחה כלכלית גבוהה, למרות המיסים הכבדים והבירוקרטיה, הדרך עוברת דרך יזמות ועצמאות – אך כזו שנעשית בזהירות, עם רגליים על הקרקע ובלי פנטזיות על מכרות זהב.
