העשירון העליון כשהבנק אומר "לא", הבולדוג אומר "בוא": המלכודות של עולם הכסף כולם מדברים על "מינוף", כולם חולמים על "השקעות", אבל רובנו פשוט צועדים בעיניים עצומות לתוך סיוט כלכלי | בראיון מקיף מסביר מרטין בוקסדורף איך דווקא העשירים מסתבכים יותר |למה הקהילה שלכם היא המקום הכי מסוכן לכסף שלכם, ואיך הופכים לסיפור הצלחה במדינה שלוקחת את רוב הרוחים (דבר ראשון)