מענה לצורך שעלה מהשטח: בנק הפועלים משיק "קופה ללא ריבית"

במסגרת המוצר – "קופה ללא ריבית" – ניתן להפקיד פיקדון שקלי, ללא הצמדה למדד וללא ריבית, לתקופה של שנה, הכוללת תחנות יציאה חודשיות ממועד פתיחת הפיקדון. סכום ההפקדה המינימלי עומד על 100 שקלים.

ר' ישראל דקלבוים, מנהל פעילות הבנק בחברה החרדית, ציין כי בבנק התקבלו פניות מלקוחות שאינם מעוניינים ליהנות מריבית על כספיהם וחסכונותיהם, אך מבקשים להפריד כספים המיועדים לחיסכון או למטרות ייעודיות משאר הכספים המנוהלים בחשבון העו"ש. לדבריו, המוצר גובש בעקבות צורך שעלה מהשטח ומתוך רצון להעניק מענה בנקאי מותאם לאוכלוסייה זו.

עוד הוסיף דקלבוים: "בנק הפועלים פועל זה עשרות שנים בחברה החרדית ומעניק שירותים בנקאיים המותאמים לצורכי לקוחותיו. כאשר זיהינו לקוחות המבקשים להימנע מקבלת ריבית גם במסגרת היתר עסקה הלכתי, גיבשנו עבורם את המוצר 'קופה ללא ריבית', המאפשר להפריד כספי חיסכון ולנהלם בהתאם להשקפת עולמם ההלכתית."

לבנק הפועלים היתרי עסקה הלכתיים תקפים, שניתנו בבית הדין של בד"ץ העדה החרדית ירושלים ובבית הדין הגדול. היתרי העסקה מוצגים לעיון הציבור באתר ובסניפי הבנק.