כיכר השבת
היתרי עסקה הלכתיים

מענה לצורך שעלה מהשטח: בנק הפועלים משיק "קופה ללא ריבית"

בנק הפועלים משיק מוצר בנקאי ייעודי ללקוחות המבקשים להימנע מקבלת ריבית בנקאית על כספיהם וחסכונותיהם (כלכלה)

כב
מקודם |
ר' ישראל דקלבוים (צילום: ענבל מרמרי)

במסגרת המוצר – "קופה ללא ריבית" – ניתן להפקיד פיקדון שקלי, ללא הצמדה למדד וללא ריבית, לתקופה של שנה, הכוללת תחנות יציאה חודשיות ממועד פתיחת הפיקדון. סכום ההפקדה המינימלי עומד על 100 שקלים.

ר' ישראל דקלבוים, מנהל פעילות הבנק בחברה החרדית, ציין כי בבנק התקבלו פניות מלקוחות שאינם מעוניינים ליהנות מריבית על כספיהם וחסכונותיהם, אך מבקשים להפריד כספים המיועדים לחיסכון או למטרות ייעודיות משאר הכספים המנוהלים בחשבון העו"ש. לדבריו, המוצר גובש בעקבות צורך שעלה מהשטח ומתוך רצון להעניק מענה בנקאי מותאם לאוכלוסייה זו.

עוד הוסיף דקלבוים: "בנק הפועלים פועל זה עשרות שנים בחברה החרדית ומעניק שירותים בנקאיים המותאמים לצורכי לקוחותיו. כאשר זיהינו לקוחות המבקשים להימנע מקבלת ריבית גם במסגרת היתר עסקה הלכתי, גיבשנו עבורם את המוצר 'קופה ללא ריבית', המאפשר להפריד כספי חיסכון ולנהלם בהתאם להשקפת עולמם ההלכתית."

לבנק הפועלים היתרי עסקה הלכתיים תקפים, שניתנו בבית הדין של בד"ץ העדה החרדית ירושלים ובבית הדין הגדול. היתרי העסקה מוצגים לעיון הציבור באתר ובסניפי הבנק.

בנק הפועלים
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכלכלה בארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר