הזוכה המאושר הגיע לבית מפעל הפיס וסיפר על רגע הגילוי המרגש. הזוכה, בשנות ה-50 לחייו, זכה בסך 10 מיליון שקלים במסלול הדאבל לוטו, אך הדרך לגילוי הזכייה הייתה מלאה בהפתעות.

לדבריו, הוא נוהג למלא לוטו באופן קבוע מדי שבוע, כאשר יש לו טופס קבוע שאת מספריו הוא משכפל מזה תקופה. "הפעם הגעתי לדוכן על מנת לשלוח טופס ואמרתי לבעל הדוכן לבדוק את הטופס הקודם שמילאתי", שיתף הזוכה.

כאשר בעל הדוכן בדק את הטופס, התברר שמדובר בזכייה בסכום גבוה, אך המחשב לא הציג את הסכום המדויק. "המחשב הראה שזו זכייה בסכום גבוה, אבל בעל הדוכן לא ידע לומר מה סכום הזכייה. הוא אמר לי שאני יכול לסרוק את הטופס ולראות באיזה סכום זכיתי", שחזר הזוכה את הרגעים המתוחים.

רק כאשר סרק את הטופס בעצמו אחרי זמן רב, התגלתה הבשורה המשמחת במלוא עוצמתה. "הסריקה הראתה שזכיתי ב-10 מיליון. מאוד התרגשתי והטלפון הראשון היה לאשתי - אמרתי לה: זכיתי בלוטו", סיפר בהתרגשות.