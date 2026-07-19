יו"ר ההסתדרות הלאומית נגד רפורמת שוק ההון של סמוטריץ'

משרד האוצר מקדם באחרונה רפורמה מקיפה בשוק החיסכון וההשקעות לטווח קצר ובינוני. המהלך, שמכונה "חשבון השקעה מאוחד", מיועד לכאורה לייצר השוואה בתנאי המס בין מכשירי החיסכון השונים - קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות נאמנות - ולאפשר לחוסכים לעבור בין מסלולים, מוצרים וגופים המנהלים את החסכונות וההשקעות באופן חופשי. וזאת, ללא הגדרת המעבר כ"אירוע מס" המחייב תשלום מס רווחי הון במועד המעבר.

על פי הערכות האוצר, השינוי המתוכנן יגביר את התחרותיות בשוק ההון, יאלץ את הגופים המוסדיים להציע תנאים משופרים ודמי ניהול נמוכים יותר, וייטיב עם מרבית הציבור המחזיק בסכומי חיסכון נמוכים יחסית.

עם זאת, מאחורי ההבטחות על הגברת התחרות ויצירת חופש פעולה לחוסכים, נחשפים סעיפים המעוררים דאגה עמוקה בקרב נציגי השכירים בישראל, ציבור העובדים הגדול שמפריש מהונו מדי חודש בחודשו כמו גם בקרב גורמי מקצוע בשוק ההון. הרפורמה החדשה קובעת תקרת הפקדה מצטברת בגובה של עד מאתיים אלף שקלים בלבד לכל תושב לצורך קבלת הטבות המס החדשות.

אולם קביעת תקרה זו מהווה חסם מיסויי לחוסכים המעוניינים לצבור סכומים גבוהים יותר, שכן מעֵבר לתקרה זו יישללו הטבות המס הייחודיות, והם ייאלצו להתמודד עם נטל מס מלא שיפגע בתשואות המצטברות לאורך השנים.

באוצר טענו כי על פי הנתונים שבידם, אחוז גבוה מאוד מקופות הגמל להשקעה הפעילות כיום מכילות סכומים הנמוכים מאותה תקרת מאתיים אלף שקלים, וכי הדבר מהווה הוכחה לכך שהפגיעה תהיה מצומצמת. אולם מנגד, בהסתדרות הלאומית ובקרב מבקרי הרפורמה מבהירים כי מדובר במלכודת המונעת ממעמד הביניים והחוסכים שיתמידו בכך לפרוץ את תקרת החיסכון הנוכחית ולייצר לעצמם ביטחון כלכלי אמיתי ויציב לקראת העתיד.

"היעדר אובדן הכנסות ממסים למדינה, כפי שמצהיר משרד האוצר, מעיד כאלף עדים על כך שההטבות שיינתנו בצד אחד ימומנו ישירות מגביית מיסים מוגברת מחוסכים שיבקשו לחצות את התקרה הזו ולפתח חסכונות משמעותיים יותר", אמרו מתנגדי המהלך.

בהסתדרות הלאומית, המביעה התנגדות נחרצת לחקיקה המוצעת במתכונתה הנוכחית, מזהירים כי צמצום הטבות המס על חסכונות הפורצים את התקרה שנקבעה, בסך מאתיים אלף שקלים, פוגע באופן ישיר ובלתי מידתי במשפחות עובדות השואפות להבטיח את עתיד ילדיהן ולשמור על יציבותן הפיננסית, במיוחד בתקופה מאתגרת זו המאופיינת ביוקר מחיה מאמיר, ריביות גבוהות והוצאות משפחתיות כבדות.

יו"ר ההסתדרות הלאומית, יואב שמחי, אמר כי "בזמן שמשפחות בישראל קורסות תחת יוקר המחיה, המשכנתאות והוצאות המחיה השוטפות, משרד האוצר בוחר שוב להכניס את היד לכיס של מעמד הביניים. במקום לעודד חיסכון, יציבות ואחריות כלכלית, המדינה מצמצמת את הטבות המס דווקא לאנשים שעובדים קשה, משרתים, משלמים מיסים ומנסים לבנות עתיד לילדים שלהם".

לדבריו, "זו פגיעה ישירה ביכולת של משפחות בישראל לצבור הון, לייצר ביטחון כלכלי ולהתכונן ליום שאחרי הפרישה. שר האוצר שוב שוכח שמעמד הביניים הוא לא הכספומט של המדינה. מי שרוצה כלכלה בריאה חייב לחזק את החוסכים - לא להעניש אותם", אמר שמחי.