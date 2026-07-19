שטח צבאי סגור ( צילום אילוסטרציה: Basal Awidat/Flash90 )

צה"ל הכריז הבוקר (ראשון) על הטלת צו שטח צבאי סגור במרחב הנגב המערבי, לקראת צעדת ענק שתצא הערב לעבר רצועת עזה. הצעדה, שבה ישתתפו שורה ארוכה של שרים וחברי כנסת בכירים מהקואליציה, תתקיים תחת הכותרות "שמים חותמת על התוחמת" ו"חוזרים הביתה אחרי 21 שנה".

על פי הודעת דובר צה"ל, הצו נכנס לתוקף החל משעה 08:00 בבוקר ויימשך עד מחר (שני) בשעה 08:00. השטח הסגור משתרע מצומת יד מרדכי מערבית לכביש 34 ועד צומת שער הנגב, וכן מצומת שער הנגב מערבית לכביש 232 עד לכרם שלום. יצוין כי תושבים ועובדים במרחב יוכלו להיכנס ליישובים, וצה"ל הדגיש כי הוא ערוך במרחב. שרים וח"כים בכירים בצעדה בין השרים שאישרו השתתפותם בצעדה: השר איתמר בן גביר, השר בצלאל סמוטריץ', השר שלמה קרעי, השר עמיחי אליהו והשר ניר ברקת. לצידם צפויים להצטרף עשרות חברי כנסת, ביניהם אריאל קלנר, אביחי בוארון, עמית הלוי, משה פסל, אלי דלל, צגה מלקו, לימור סון הר-מלך, שמחה רוטמן, צבי סוכות, אוהד טל, מיכל וולדיגר ומשה סולומון. עצוב: אלמנתו של הנרצח שיתפה בצאת השבת - "אין לי בית, אין לי מה לומר" יאיר טוקר | 18.07.26 אלפי אזרחים צפויים להתקבץ בצומת יד מרדכי ולהצטרף לצעדה, לצד משפחות שכולות, פצועי מלחמה, מאות משפחות מהעוטף ומגרעיני התיישבות המוכנים לעלות ולהתיישב באדמת עזה. הצעדה תתקיים תחת הקריאה המרכזית "ניסנית, דוגית, אלי סיני - עכשיו!".

בתים ראשונים ביישוב חדש ( צילום: המועצה האזורית גוש עציון )

כוונה להיכנס לתוך הרצועה

במסגרת הצעדה קיימת כוונה מוצהרת להיכנס לתוך שטח רצועת עזה, למרות האיסור הקיים כיום. המהלך נסמך על הצהרות הדרג המדיני בשבועות האחרונים. ראש הממשלה בנימין נתניהו הדגיש לאחרונה כי בעת הזו "צריך לעשות ולא לדבר", שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז על כוונתו להקים שלושה גרעיני נח"ל בתוחמת הצפונית.

כזכור, בחודש שעבר התבטא שר האוצר בצלאל סמוטריץ': "אנחנו ערוכים להקמת שלושה יישובים בתוחמת הצפונית של עזה באופן מיידי - ברגע שיינתן האור הירוק מראש הממשלה". המטרה המוצהרת של הצעדה היא חידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה כבר לפני הבחירות הקרובות.

תנועת "נחלה", המארגנת את הצעדה, הדגישה כי מדובר במהלך מרכזי לקידום ההתיישבות בעזה. הצעדה צפויה לצאת לדרך בשעות הערב, כאשר כוחות הביטחון ערוכים במרחב.