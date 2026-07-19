כתב אישום חמור הוגש לבית המשפט נגד תושב רצועת עזה בן 49, אשר נעצר על ידי כוחות הביטחון בצפון הארץ לאחר שהתברר כי הוא שוהה בישראל בצורה בלתי חוקית מאז פרוץ המלחמה בשביעי לאוקטובר.

החשוד נעצר במהלך פעילות אכיפה ממוקדת של לוחמי המשמר הלאומי הצפוני של משמר הגבול ושוטרי המחוז הצפוני, המנהלים מאבק מתמשך ואינטנסיבי נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים, ובפרט נגד אלו המסייעים להם בהסעה, הלנה או העסקה בניגוד לחוק. המעצר הנוכחי מדגיש את הרגישות הביטחונית הגבוהה הקיימת סביב הימצאותם של תושבי עזה בשטחי ישראל מאז פרוץ מעשי האיבה, כאשר כוחות המשטרה פועלים בנחישות לאתר כל גורם המהווה סיכון פוטנציאלי לביטחון הציבור.

האירוע עצמו התרחש בשעות הבוקר של ה-10 ביולי 2026, יום שישי לפני כשבוע וחצי, כאשר כוח של מג"ב שפעל בכפר ריינה הסמוך לנצרת הבחין ברכב חשוד והחליט לעצור אותו לבדיקה שגרתית. ברכב ישבו באותה העת שני נוסעים, ומהלך התשאול הראשוני עורר את חשדם של הלוחמים בשטח לגבי חוקיות שהייתו של אחד מהם. לאחר בדיקה מעמיקה של פרטיו התברר כי מדובר בתושב עזה שעבר את הגבול לישראל עוד בתקופה שקדמה למתקפת הפתע, ומאז שהה במדינה ללא כל היתר שהייה בתוקף. יחד עם השב"ח נעצר גם נהג הרכב, צעיר בן 22 תושב כפר כנא, שהסיע אותו באותו הבוקר.

מחקירתם של השניים במשרדי המחוז הצפוני עלה כי העזתי הצליח לחמוק מרשויות האכיפה לאורך חודשים ארוכים, תוך שהוא נודד ומעתיק את מקום מגוריו לסירוגין בין שטחי מדינת ישראל לבין שטחי יהודה ושומרון. עם סיומה של החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה שלוחת התביעות של משטרת נצרת כתב אישום רשמי נגד תושב עזה, ולצידו בקשה מפורשת מבית המשפט להורות על מעצרו מאחורי סורג ובריח עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.

במקביל, נהג הרכב שהסיע אותו שוחרר תחת תנאים מגבילים קשים, ותיק החקירה בעניינו ממשיך להתנהל במטרה למצות עמו את הדין בהמשך. במשטרה שבים ומבהירים כי ימשיכו להילחם בכל האמצעים העומדים לרשותם נגד כל גורם המסייע לכניסתם או לשהותם של שוהים בלתי חוקיים בישראל.