שני זוכים מאושרים, תושבת הצפון בשנות ה־30 לחייה וזוג פנסיונרים בשנות ה־70 לחייהם, הגיעו לבית מפעל הפיס לאחר שהתברר כי זכו בפרס הראשון בהגרלת הלוטו שהתקיימה במוצש"ק פ' פנחס י"ט בתמוז תשפ"ו - 04/07/2026. השניים יתחלקו בפרס הראשון, בסך כולל של 25 מיליון ₪, כאשר כל אחד מהם יקבל 12.5 מיליון ₪.

הזוכה הראשונה, תושבת הצפון בסוף שנות ה־30 לחייה, נמצאת בימים אלה בצומת משמעותי בחייה המקצועיים ובוחנת את המשך דרכה. לדבריה, היא משתתפת בהגרלות מדי פעם בלבד, ותמיד עם אותם מספרים אישיים המלווים אותה במשך שנים.

בערב ההגרלה, בזמן שבדקה את הטופס, לא העלתה בדעתה שהיא עומדת להפוך למיליונרית. "סימנתי את המספרים שעלו בהגרלה וסרקתי את הטופס, ותוך כדי אמרתי לעצמי: אין סיכוי שזכיתי", סיפרה.

אלא שאז הופיעה ההודעה המשמחת על המסך. "כשראיתי שזכיתי, קראתי לבעלי שיבוא מהר. רעדתי כולי. הוא ניסה להרגיע אותי, בדק שוב את הטופס, והיה רגוע יחסית - הרבה יותר ממני".

השניים החליטו לשמור את הבשורה לעצמם בשלב הראשון. "החלטנו לא לספר לאף אחד. כמעט לא ישנתי כל הלילה. היו לי המון מחשבות בראש - מה עושים עכשיו, איך ממשיכים מכאן".

לדבריה, הזכייה מגיעה בדיוק בתקופה שבה היא מתלבטת לגבי המשך הקריירה שלה ומעניקה לה אפשרות לעצור, לחשוב ולבחור את דרכה הבאה בראש שקט יותר. "תמיד אמרתי בצחוק שאהיה מיליונרית", סיכמה בחיוך. "אבל אף פעם לא חשבתי באמת שיגיע היום הזה. אני מודה לאלוקים על הזכייה. עכשיו אתחיל באמת לחיות וליהנות יותר".

הזוכים הנוספים הם זוג פנסיונרים מצפון הארץ בשנות ה־70 לחייהם.

הבעל נוהג למלא טופסי לוטו במשך שנים רבות, בעיקר כאשר סכומי הפרסים גדולים במיוחד, ותמיד עם אותם מספרים. כאשר הוא זוכה בפרסים קטנים, הוא משתמש בכספי הזכייה לרכישת טפסים נוספים.

בבוקר שלאחר ההגרלה בדק את התוצאות במחשב והבין כי זכה בפרס הראשון. מיד התקשר לאשתו וביקש שתגיע הביתה משום שיש לו "בשורה חשובה וטובה" לספר לה. אשתו, שהייתה באותה עת מחוץ לבית הייתה משוכנעת תחילה כי מדובר בלידה של אחת הנכדות.

"כשהגעתי הביתה הוא סיפר לי על הזכייה, אבל לא הצלחתי להאמין", סיפרה. רק לאחר שראתה את הזכייה במו עיניה ביישומון של מפעל הפיס החלה לעכל את גודל האירוע.

בהמשך התקשרו השניים לילדיהם, שגם הם התקשו בתחילה להאמין לבשורה ובדקו בעצמם את המספרים הזוכים. לדבריהם, מאז שנודע להם על הזכייה הם מתקשים לישון מרוב התרגשות.

הזוכה סיפר כי במשך שנים ביקשו ממנו הנכדים לעבור להתגורר קרוב יותר אליהם. "תמיד עניתי להם: 'תחלמו שאני זוכה בלוטו ואז אעבור לגור לידכם'. כנראה שמחשבה יוצרת מציאות", אמר בחיוך.

כעת, לאחר שהחלום התגשם, מספרים בני הזוג כי בכוונתם לרכוש דירה סמוך למשפחה המורחבת. "בסופו של דבר, משפחה היא הדבר הכי חשוב", סיכם הזוכה ביציאתו מבית מפעל הפיס.