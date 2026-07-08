בעולם הנדל"ן התחרותי, חלון ההזדמנויות לעסקאות רווחיות נסגר לעיתים במהירות הבזק. יזמים רבים מוצאים את עצמם מול שוקת שבורה כאשר המערכת הבנקאית מהססת או מסרבת להעניק מימון, והם נאלצים לקבל החלטות הרות גורל בלחץ של זמן.

זה בדיוק מה שאירע לאחרונה ללקוח של חברת 'מימונדלן', יזם שזיהה הזדמנות פז לרכישת מגרש אסטרטגי בירושלים - עסקה שגילמה בתוכה פוטנציאל רווח של עשרות מיליוני שקלים.

תחילתו של הסיפור לפני תקופה. היזם, שביקש להוציא את העסקה אל הפועל, התדפק על דלתותיהם של מספר בנקים ונעזר ביועצים שונים, אך נתקל בסירוב פעם אחר פעם. הסכנה לאובדן העסקה ההיסטורית ריחפה באוויר.

בשלב הקריטי הזה, כשהזמן דוחק, ועל מנת לא לפספס את פוטנציאל הרווח האדיר, פנה היזם לגוף מימון חוץ-בנקאי כדי להציל את העסקה.

המחיר, כצפוי, היה כבד. כדי לקבל את אחוז המימון הגבוה שנדרש לרכישה, נאלץ היזם לשעבד לא רק את המגרש הנרכש, אלא לשעבד שני נכסים פרטיים נוספים שבבעלותו. בנוסף, ההחזר החודשי בגין הריביות בלבד עמד על סכום אסטרונומי של 340,000 שקלים מדי חודש.

הלקוח, שהאמין בפרויקט, שילם את התשלומים העצומים כסדרם.

הדרמה האמיתית התרחשה לאחרונה. לאחר שהלקוח פנה ל'מימונדלן' שזיהה אפשרות ויצא למהלך פתיחה מחודש מול המערכת הבנקאית.

הפעם, הם הגיעו לעמדת המיקוח כשהם מציגים לאחד הבנקים הגדולים בישראל תיק מוצק, מוכח, ואת הפוטנציאל העתידי האדיר של פרויקט הבנייה שעתיד לקום על המגרש. הבנק, שהבין את גודל ההזדמנות העסקית ואת חוסנו של הפרויקט, הסכים לפרוס חסות ולהעניק ליזם מימון חדש ומלא.

המהלך של 'מימונדלן' הוביל לתוצאות פיננסיות שקשה להישאר אדישים אליהן:

• הורדת הריביות: ההחזר החודשי העצום שעמד על 340,000 שקלים בחברת המימון החוץ-בנקאית, נחתך באבחה אחת ועומד כיום על 200,000 שקלים בלבד בבנק. מדובר בחיסכון ישיר ומיידי של 140,000 שקלים בכל חודש - ו-1,680,000 שקלים בשנה!

• שחרור שעבודים (חמצן כלכלי): בעוד שההלוואה החוץ-בנקאית "חנקה" שלושה נכסים של היזם, המיחזור הבנקאי בוצע בצורה חכמה שאפשרה את שחרורם המלא של שני הנכסים הנוספים. כיום, רק המגרש עצמו משועבד, מה שמעניק ליזם חופש פעולה פיננסי אדיר להמשך עסקיו, ופותח בפניו את הדלת לעסקאות נדל"ן נוספות.

• מנגנון תשלומים חכם (גרייס): מעבר לחיסכון הריביות, יועצי 'מימונדלן' הצליחו לתפור ליזם חליפה ייחודית - מנגנון מיוחד המעניק לו פטור מלא מתשלום ריבית למשך השנה הקרובה (עד לכניסתו לשלב הליווי הבנקאי לבנייה), וזאת ללא ספיגת "ריבית דריבית" או קנסות עתידיים.

השורה התחתונה אומרים בעלי החברה מתתיהו וגשל ואלי רבינוביץ, שוב 'מימונדלן' הדגימה הלכה למעשה כיצד גם לקוח שסורב בעבר והגיע לקצה גבול היכולת הפיננסית בשוק החוץ-בנקאי, יכול לפלס את דרכו חזרה למרכז הבמה הבנקאית בתנאי ריבית אטרקטיביים, להציל את העסקה של חייו, לחסוך מיליוני שקלים, ולפתוח בפניו אפשרויות עסקיות חדשות.