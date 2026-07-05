עו"ד יוסף ויצמן קיים השבוע שורה של פגישות מקצועיות במשכן הכנסת, במהלכן הציג את ספרו החדש "אמנות הגבייה" בפני שרים וחברי כנסת להם העניק את ספרו. הפגישות נערכו בלשכותיהם של שר המשפטים יריב לוין, שר התקשורת שלמה קרעי, יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, שר הכלכלה ניר ברקת, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ויו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן.

במהלך המפגשים הציג עו"ד ויצמן את עיקרי החיבור המקצועי, המהווה את ספרו הרביעי במספר. השרים וחברי הכנסת קיבלו לידיהם את הספר, עיינו בפרקיו השונים והביעו התרשמות רבה מהיקף החומר ומהכלים המעשיים שהוא מציע להתמודדות עם אתגרי המשק והכלכלה בישראל.

הביקור בכנסת והעניין שגילו השרים בספר מגיעים על רקע המציאות הכלכלית המורכבת, שבה סוגיית האשראי והחובות הפכה לאחד האתגרים המשמעותיים ביותר עבור בעלי עסקים ומנהלי כספים.

הספר "אמנות הגבייה" מרכז הלכה למעשה שני עשורים גדושים בניסיון מעשי של עו"ד יוסף ויצמן, המכהן כיו"ר פורום הוצאה לפועל בלשכת עורכי הדין ומרצה באקדמיה בתחומי חדלות פירעון וכינוס נכסים. לאורך עשרים השנים האחרונות מייצג עו"ד ויצמן גופים גדולים במשק, בהם בנקים, חברות ביטוח ורשויות מקומיות, ואת הניסיון שצבר באולמות המשפט ובשטח, תרגם למדריך נגיש ויישומי המיועד למשפטנים ולמנהלי כספים כאחד.

תוכן הספר, שעלה לדיון במהלך המפגשים בלשכות השרים, מציג גישה מודרנית לפיה גבייה אפקטיבית אינה מסתכמת בצעדים כוחניים, אלא דורשת אסטרטגיה רחבה המשלבת הבנה פסיכולוגית וכלים טכנולוגיים חדישים. עו"ד ויצמן מפרט בספרו כיצד החייבים בעידן הנוכחי משתכללים ומוצאים דרכים מתוחכמות להסתרת נכסים, דבר המחייב את הנושים להשתמש במערכות מתקדמות ובכלי בינה מלאכותית.

הספר סוקר את כל שלבי הטיפול הפיננסי, החל מבנייה נכונה של מערך האשראי בעסק ומניעת חובות מראש, ועד לניהול הליכים מורכבים של פשיטת רגל וחדלות פירעון.

חלק מהפרקים שעוררו עניין מיוחד מוקדשים לשינויים הטכנולוגיים הדרמטיים שעבר הענף בשנים האחרונות, כולל דרכי התמודדות ואיתור של נכסים בארנקים דיגיטליים ובמטבעות קריפטוגרפיים, נושאים שהפכו לרלוונטיים מתמיד בכלכלה המודרנית. לצד החדשנות הטכנולוגית, הספר שם דגש משמעותי על מושג "הגבייה הרכה" וההליכים הטרום-משפטיים. גישה זו מאפשרת לפתור סכסוכים כספיים ולהשיב כספים בדרכי נועם ומתוך דיאלוג יעיל, דבר המוביל לחיסכון ניכר בהוצאות משפטיות מיותרות ומפחית את העומס על המערכת הציבורית.

הספר הנוכחי יוצא לאור בדיוק עשור לאחר ספרו הראשון של עו"ד ויצמן, "הוצאה לפועל - מעשה והלכה", אשר זכה בשעתו לתהודה רבה וצוטט באופן קבוע על ידי שופטי בית המשפט העליון, שופטי ערכאות שונות ורשמי הוצאה לפועל בפסקי הדין המרכזיים בתחום, ובהמשך לספרו הקודם "מחיקת חובות בישראל".

השרים וחברי הכנסת שבירכו השבוע על יציאת הספר החדש ציינו כי "אמנות הגבייה" ממשיך את הקו המקצועי הזה ומבסס את מעמדו של המחבר כמורה דרך בתחום.

עו"ד ויצמן הודה לשרים ולח"כים וציין כי "עולם הגבייה משתנה מדי יום. מטרת הספר היא להעניק לבעלי העסקים את הכלים הנכונים כדי לפעול במקצועיות ולהימנע מטעויות ניהוליות שעלולות לעלות להם ביוקר".