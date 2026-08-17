דירקטוריון מפעל הפיס סיים את תפקידו לאחר 6.5 שנות כהונה

יו"ר מפעל הפיס, איציק לארי, אמר היום:

"אני מבקש להודות לבני מעומק הלב על הצעידה המשותפת ועל תרומתו ארוכת השנים למפעל הפיס ולחברה הישראלית. בני מסיים כיום פרק משמעותי של עשייה ציבורית עמוקה והובלה מרשימה של מפעל הפיס. לאורך שנות כהונתו, הוא היה שותף מרכזי לביסוסו של הארגון כעמוד תווך חברתי, גוף המטביע חותם יומי בעשייה למען החברה הישראלית כולה, וניצב כמשענת איתנה לצד הרשויות המקומיות בשגרה, ובפרט ברגעי המבחן והחירום".

דירקטוריון מפעל הפיס בראשות היו"ר איציק לארי החליט למנות את סמנכ"ל הכספים והכלכלה, רו"ח ויקטור וייס, לממלא מקום מנכ"ל מפעל הפיס, עד למינוי מנכ"ל קבוע.

מנכ"ל מפעל הפיס, עו"ד בני דרייפוס, הודיע היום (א', 16.8.26), לדירקטוריון מפעל הפיס על החלטתו לסיים את תפקידו לאחר 6.5 שנות כהונה כמנכ"ל מפעל הפיס.

במהלך שנות כהונתו היה דרייפוס שותף להובלת מהפכה חברתית רחבת היקף ולהרחבה משמעותית של פעילות הארגון למען החברה הישראלית. בתקופה זו יזם והוביל מפעל הפיס שורה ארוכה של מהלכים, ביניהם: יצירת עוגנים כלכליים לרשויות, תוכניות למען מגזרים ואוכלוסיות שונות, תוך העמקת השותפות עם הרשויות המקומיות וחיזוק העשייה החברתית בכל רחבי הארץ.

מאז פרוץ מלחמת "חרבות ברזל" היה דרייפוס שותף מרכזי בהובלת פעילות החירום של מפעל הפיס ובתגבור הסיוע לרשויות המקומיות ולתושבי ישראל, בדגש על תושבי הדרום והצפון. בתקופה זו פעל מפעל הפיס להעמדת מענים ומשאבים לטובת הרשויות והקהילות שנפגעו, ולחיזוק החוסן החברתי בשעת חירום.

יו"ר מפעל הפיס, איציק לארי: "אני מבקש להודות לבני מעומק הלב על הצעידה המשותפת ועל תרומתו ארוכת השנים למפעל הפיס ולחברה הישראלית. בני מסיים היום פרק משמעותי של עשייה ציבורית עמוקה והובלה מרשימה של מפעל הפיס. לאורך שנות כהונתו, הוא היה שותף מרכזי לביסוסו של הארגון כעמוד תווך חברתי, גוף המטביע חותם יומי בעשייה למען החברה הישראלית כולה, וניצב כמשענת איתנה לצד הרשויות המקומיות בשגרה, ובפרט ברגעי המבחן והחירום. מאז כניסתי לתפקיד, זכיתי לעבוד לצד מנהל מקצועי ומנוסה בעל שיעור קומה, המונע מתוך מחויבות עמוקה ותחושת שליחות אמיתית לשירות הציבורי. בשמי ובשם דירקטוריון מפעל הפיס, אני מודה לבני מעומק הלב על הצעידה המשותפת ועל תרומתו ארוכת השנים, ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".

מנכ"ל מפעל הפיס, עו"ד בני דרייפוס: "אני מסיים את תפקידי בתחושת סיפוק וגאווה גדולה על הזכות שניתנה לי להוביל ארגון שפועל מדי יום למען החברה הישראלית. לאורך השנים פעלנו להרחיב את העשייה החברתית של מפעל הפיס, להגיע לעוד קהילות ואוכלוסיות ולהיות שותפים אמיתיים של הרשויות המקומיות. בשנים האחרונות, ובמיוחד מאז פרוץ המלחמה, נדרשנו לפעול גם בתנאים מורכבים ולהתגייס במהירות למען אזרחי ישראל. אני מבקש להודות ליו"ר ולחברי הדירקטוריון, לראשי הרשויות המקומיות, לשותפינו הרבים ובעיקר לעובדות ולעובדי מפעל הפיס".