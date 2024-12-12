מנכ"ל מפעל הפיס, עו"ד בני דרייפוס, הודיע היום לדירקטוריון מפעל הפיס על החלטתו לסיים את תפקידו לאחר 6.5 שנות כהונה | דירקטוריון מפעל הפיס בראשות היו"ר איציק לארי החליט למנות את סמנכ"ל הכספים והכלכלה, רו"ח ויקטור וייס, לממלא מקום מנכ"ל מפעל הפיס, עד למינוי מנכ"ל קבוע (כלכלה)
הגר"ד לנדו בירך את מנכ"ל מפעל הפיס על המיזם ואמר כי זהו דבר גדול וזכות גדולה להיות שותף בתמריץ לכתיבת חידושי תורה • מיזם החיבורים התורניים השנים עשר של מפעל הפיס מוקדש לנושא פיקוח נפש בזמן מלחמה • פרס ראשון: 40,000 ש"ח, פרס שני: 25,000 ש"ח, פרס שלישי: 15,000 ש"ח (חרדים, תורני)
מנכ"ל מפעל הפיס, מר בני דרייפוס, העניק את הפרסים לחמשת הזוכים הראשונים • באירוע נכחו הרבנים הגאונים חברי ועדת השיפוט: הגאון הרב מסעוד בן שמעון, רבה של העיר בני ברק, ושורה ארוכה של רבנים גאוניים (חיבורים תורניים)