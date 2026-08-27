ימים אחרונים למיזם החיבורים התורניים של מפעל הפיס

בהיכלי התורה ברחבי הארץ נכנסים בימים אלה לישורת האחרונה במיזם החיבורים התורניים של מפעל הפיס. אברכים ובני תורה שעמלו בתקופה האחרונה על ה"חבורות", חידושי התורה והבירורים ההלכתיים שלהם, לאחר תקופה של לימוד, עיון, בירור וכתיבה - משלימים בימים אלה את הכתיבה והעריכה לקראת מועד ההגשה האחרון.

השנה ניצב במרכז המיזם הנושא "דיני ברכות וגדריהן". זהו נושא רחב הנוגע בשורה ארוכה של סוגיות המצויות בחיי היום יום, וטומן בחובו עולם שלם של עיון ובירור הלכתי. בין הנושאים שבהם יכולים כותבי המאמרים לעסוק: יסודות ברכת הנהנין, ברכה שאינה צריכה, ברכת המצוות, שומע כעונה וגדריהן של ברכות פרטניות, ובהן ברכת המזון וברכת שהחיינו, ועוד ענפים רבים ומגוונים.

חשיבות המיזם השנתי של מפעל הפיס מתבטאת בין היתר בכך שהוא מבקש להביא את העמל התורני לידי חיבור של ממש. בכך מקבלים הדברים משמעות נוספת של "ועתה כתבו לכם", לצד מליצת הקדמונים על יסוד דברי המשנה בפרק קנייני התורה במסכת אבות, "וקְנֵה לך חבר" - "וקָנֶה לך חבר".

ואכן, רבים נענים לאתגר שהציב מפעל הפיס, כאשר כתיבת החיבורים מחייבת את הלומד לברר את הסוגיה לעומקה, להקיף את מקורותיה, לחדד את הדברים ולהעמיד את חידושיו בצורה סדורה ובהירה. מדי שנה מתקבלים במיזם מאות חיבורים איכותיים ממיטב עמלי התורה, והוא הפך למסגרת מוכרת ומוערכת המעודדת בני תורה ואברכי כוללים להעלות את פרי עמלם וחידושיהם על הכתב.

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מנכ"ל מפעל הפיס, בני דרייפוס, אמר כי "מפעל הפיס רואה חשיבות רבה בתמיכה בעולמות הרוח ובתרבות התורנית, כחלק מהפעילות הענפה למען הציבור בישראל, תוך השקעה משמעותית במיזמים ובאירועים לציבור החרדי. מיזם החיבורים התורניים השנתי של מפעל הפיס מבטא את המחויבות הזאת: הוא מעודד עמל ויצירה תורנית ומביא מדי שנה מאות בני תורה להעלות על הכתב חידושי תורה ברמה גבוהה. אנחנו גאים להמשיך במיזם החשוב הזה לכבוד התורה ולומדיה".

את החיבורים שיוגשו השנה תבחן ועדת שיפוט תורנית שבה חברים הרבנים הגאונים: הגאון רבי הלל מן, מראשי ישיבת נתיבות חכמה בבית וגן; הגאון רבי משה פנחסי, ראש מתיבתא מדרשת הכוללים תורת משה אהרן; הגאון רבי שלום שפיצר, מומחה כשרות ומרצה; הגאון רבי יעקב ישראל יעקבזון, ר"מ ישיבת פוניבז' לצעירים; הגאון רבי יוסף מנת, ראש חבורה בכולל מצוינים מודיעין עילית; והגאון רבי אברהם קלמנוביץ, ראש ישיבת זכרון מיכאל בזכרון יעקב. בראש המסלול עומד הרב רפאל מנת.

לצד עצם ההשתתפות וההזדמנות להעמיד את החידושים לבחינתה של ועדת השיפוט, ממתינים לכותבי החיבורים המצטיינים גם פרסים כספיים משמעותיים. הזוכה במקום הראשון יקבל 25,000 שקלים, במקום השני 15,000 שקלים ובמקום השלישי 10,000 שקלים. שבעה חיבורים נוספים יזכו בציון לשבח.

כעת, עם התקרבות המועד האחרון, קוראים במפעל הפיס לבני התורה שכבר החלו בכתיבה, וכן למי שחיבורו נמצא בשלבי עריכה והשלמה, שלא להמתין לרגע האחרון ולהשלים את הליך ההגשה בהתאם להנחיות.

המועד האחרון להגשת החיבורים הוא יום כ"א באלול תשפ"ו. החיבורים יוגשו כשהם מוקלדים בלבד, באמצעות טופס מקוון ייעודי של מפעל הפיס, או באמצעות כתובת הדוא"ל של המיזם: chiburim2026@gmail.com. את טפסי ההצטרפות והתקנון ניתן להשיג גם ברשת ספרי "אור החיים" בכל הריכוזים החרדיים. לרשות בני התורה עומד טלמסר מיוחד לפניות במספר 03-3135722, ושאלות בנושא החיבורים ניתן להפנות גם לדוא"ל.