מהפכה במימון עולם האנרגיה בשלטון המקומי יוצאת לדרך

מפעל הפיס, בשיתוף משרד האנרגיה והתשתיות ומשרד הפנים, קיימו היום (שני) כנס מקצועי ראשון מסוגו, שבמסגרתו הושק באופן רשמי "ערוץ האנרגיה" - מסלול מימון חדש שנועד לסייע לרשויות המקומיות לקדם פרויקטים מניבים בתחומי האנרגיה המתחדשת, ההתייעלות באנרגיה, אגירת אנרגיה ותחבורה חשמלית.

הכנס משך אליו את צמרת השלטון המקומי ומשק האנרגיה בישראל, בהם עשרות ראשי רשויות, מנכ"לים, גזברים, מנהלי אנרגיה, וכן נציגי משרדי ממשלה, בנק "מרכנתיל" וגופים מובילים נוספים. במסגרת הכנס הוצגה למשתתפים מעטפת של כלים מעשיים שתאפשר להם לפצח את חסמי המימון, להאיץ השקעות בתחום האנרגיה ולהעניק לרשויות עצמאות באנרגיה, חוסן כלכלי ורציפות תפקודית בשעת חירום.

גולת הכותרת של הכנס הייתה חשיפת תנאי מסלול ההלוואות החדש של מפעל הפיס ומשרד האנרגיה והתשתיות – מנוע צמיחה חסר תקדים בסך 380 מיליון שקלים. המסלול יאפשר לרשויות מקומיות לקבל אשראי בריבית מסובסדת ואטרקטיבית של פריים מינוס 1.25%, לתקופה של עד עשור. מימון זה מיועד לתמרץ פרויקטים אסטרטגיים ורווחיים, כגון קירויים סולאריים, מתקני אגירת חשמל מתקדמים, התקנת מערכות סולאריות על מבני ציבור ובנייה ירוקה ויעילה בצריכת אנרגיה.

לצד פתרונות המימון, משתתפי הכנס נחשפו לארגז כלים שלם שמשרד האנרגיה והתשתיות פיתח עבור הרשויות המקומיות, הכולל כלי מיפוי ותכנון מתקדמים, מודלים פיננסיים לבחינת כדאיות כלכלית, עדכוני רגולציה, ופתרונות להסרת חסמים בירוקרטיים. בנוסף, הוצגו סיפורי הצלחה של פרויקטים שכבר מיושמים בהצלחה ברשויות מקומיות ברחבי הארץ.

מסלול ההלוואות נועד במיוחד לתמרץ פרויקטים שעד כה התקשו להגיע למימוש בשל חסמי מימון, בדגש על מתקני אגירת חשמל וקירויים סולאריים במגרשי ספורט. המהלך צפוי לאפשר לרשויות להוציא לפועל מיזמים מניבים, לייצר הכנסות חדשות, ולהפחית את הוצאות האנרגיה, תוך חיזוק הרציפות התפקודית בשגרה ובשעת חירום.

המספרים מאחורי המהלך ממחישים את גודל הפוטנציאל ברמה הארצית. על פי נתוני משרד האנרגיה והתשתיות, נכסי הרשויות המקומיות טומנים בחובם פוטנציאל אדיר לתוספת של כ-1,600 מגה-וואט לייצור סולארי. זאת ועוד, בישראל קיימים כ-3,500 מגרשי ספורט בהם ניתן יהיה להקים קירויים סולאריים, אשר הם לבדם צפויים לייצר מאות מגה-וואטים של אנרגיה נקייה, ולספק לציבור כ-3 מיליון מ"ר של שטחי הצללה חיוניים לפעילות קהילתית ברשויות המקומיות.

מנכ״ל מפעל הפיס, עו״ד בני דרייפוס: ״מפעל הפיס רואה ברשויות המקומיות את השותף המרכזי בבניית עתידה של החברה הישראלית. תפקידנו אינו רק לספק מקורות מימון, אלא גם להעניק לרשויות כלים שיאפשרו להן לצמוח, להתחדש ולייצר ערך ארוך טווח לתושבים. מסלול המימון החדש הוא דוגמה לשותפות שמחברת בין חדשנות, אחריות סביבתית וחוסן כלכלי, ומאפשרת לרשויות להפוך השקעה באנרגיה להשקעה בעתיד הקהילה.״

מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, יוסי דיין: "שיתוף הפעולה בין משרד האנרגיה והתשתיות, מפעל הפיס ומשרד הפנים מביא לרשויות המקומיות שילוב ייחודי של מימון, ידע מקצועי וכלים מעשיים שיסייעו להן להוציא לפועל פרויקטי אנרגיה משמעותיים. הרשויות המקומיות מחזיקות בפוטנציאל אדיר לייצור אנרגיה מתחדשת, ואנחנו מחויבים להעניק להן את הכלים שיאפשרו לממש אותו. המהלך יסייע להפחית את הוצאות האנרגיה, לייצר מקורות הכנסה חדשים, לחזק את החוסן והרציפות התפקודית של הרשויות ולהאיץ את המעבר למשק אנרגיה מתקדם, יעיל ונקי יותר."