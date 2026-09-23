ימי חול המועד מביאים איתם מדי שנה את השאלה הקבועה כמעט בכל בית: לאן יוצאים היום עם הילדים? בחג הסוכות הקרוב מציעים מפעל הפיס ורשות הטבע והגנים אפשרות נוספת, עם חזרתו בפעם ה-13 של מיזם "נושמים תרבות", שיתקיים במשך שלושה ימים בשישה גנים לאומיים ברחבי הארץ.

המיזם יתקיים בימים שני עד רביעי, 28-30 בספטמבר, בין השעות 11:00 ל-15:00. השנה ניתן דגש מיוחד לאזור הצפון, שבו נמצאים חמישה מתוך ששת האתרים המשתתפים: מבצר יחיעם, כוכב הירדן, ציפורי, תל מגידו ותל חצור. בדרום תתקיים הפעילות בגן הלאומי ממשית.

במהלך שעות הפעילות יפגשו המטיילים בנקודות שונות לאורך המסלולים אמני רחוב, נגנים, שחקנים, אמני קרקס ומיצגים, ובמקביל יתקיימו בחלק מהאתרים סיורים מודרכים ופעילויות נוספות הקשורות לסיפורו של המקום. בסך הכול ישתתפו השנה במיזם 54 אמנים ומוזיקאים.

במבצר יחיעם ישולבו הפעילויות בין חומות המבצר, לצד סיורים מודרכים ותצפית מראשו אל נופי הגליל. כבר בכניסה לאתר ימתין למשפחות גם שביל רגליים יחפות מאויר. הסיורים ייצאו בשעות 11:00 ו-13:00.

בכוכב הירדן יוכלו המבקרים לסייר במבצר בלוואר וליהנות ממשחק ניווט משפחתי ומסרט חדש המוקרן בתוך בור המים העתיק. סיורים מודרכים ייצאו מדי שעה בין 10:00 ל-15:00, והביקור משלב גם את התצפיות הפתוחות לעבר בקעת הירדן והגלעד.

בציפורי תתקיים הפעילות בין רחובותיה ועתיקותיה של העיר הקדומה. לצד המופעים ייצאו לאורך היום סיורים מודרכים בעיר הפסיפסים, ובתשלום נוסף תוצע למשפחות פעילות "תעלומות בזמן", הכוללת חידות ומשימות בעקבות סיפורי העבר. הסיורים יתקיימו מדי שעה בין 10:00 ל-15:00, כאשר מסלול הסיור אינו מונגש.

בתל חצור ישולבו הפעילויות בין שרידי העיר המקראית, ובסיורים יוכלו המשתתפים להכיר את סיפורי העיר והמלכים ואף להתנסות בפענוח כתב כנעני קדום. פעילות נוספת תעסוק במשחקים ששוחקו לפני אלפי שנים ותאפשר למבקרים להתנסות בחלקם. הסיורים המודרכים ייצאו בשעות 11:00 ו-13:00.

גם בתל מגידו יתקיימו מופעים ופעילויות בין השרידים הארכיאולוגיים, לצד אמצעי המחשה המציגים את סיפורי האתר וסיורים מודרכים בשבילי התל בשעות 11:00 ו-13:00.

בדרום ישתלב "נושמים תרבות" בתוך פסטיבל ממשית, שיתקיים לאורך ימי חול המועד, מיום ראשון ועד יום חמישי. הפסטיבל יכלול דוכני אמנות, סדנאות בתשלום, מתחם מזון ועגלת קפה, כאשר הפעילות של "נושמים תרבות" עצמה תתקיים בימים שני עד רביעי בלבד, בין 11:00 ל-15:00.

המיזם "נושמים תרבות" של מפעל הפיס החל בשנת 2020 ומתקיים מאז בגנים הלאומיים, במטרה להוסיף תוכן ופעילות לביקור באתרי הטבע, המורשת והארכיאולוגיה. היקף הפעילות השנה נאמד בכחצי מיליון שקלים, במימון משותף של מפעל הפיס ורשות הטבע והגנים.

במפעל הפיס מציינים כי הפעילות בחול המועד המיועדת לכלל המגזרים מצטרפת לתמיכה רחבה לאורך השנה באירועי תרבות ופנאי המותאמים לקהלים השונים, ובהם גם הציבור החרדי. במסגרת זו נתמכות פעילויות ואירועים המותאמים לאורחות חייו של המגזר החרדי בתקופות החופשה, בימי בין הזמנים ובמועדים נוספים לאורך מעגל השנה.

הגב' דולין מלניק, מנהלת אגף התרבות של מפעל הפיס, מסרה: "מיזם 'נושמים תרבות' מאפשר למשפחות ברחבי הארץ לפגוש אמנות ותרבות כחלק מחוויית הטיול בחג. עבורנו במפעל הפיס, זו דרך נוספת להנגיש תרבות לקהלים מגוונים ולהעניק במה לאמנים וליוצרים. אנו שמחים להמשיך גם השנה את שיתוף הפעולה עם רשות הטבע והגנים ולהזמין את הציבור לצאת לטבע וליהנות מהפעילויות במהלך החג".

הגב' שלומית שביט, ראש חטיבת תקשורת, קהל וקהילה ברשות הטבע והגנים, הוסיפה: "שיתוף הפעולה המתמשך עם מפעל הפיס במסגרת מיזם 'נושמים תרבות' מאפשר חוויית ביקור ייחודית המשלבת אמנות בתוך אתרי טבע, מורשת וארכיאולוגיה. המבקרים חווים את המקום בדרך אחרת ומגלים מחדש את הסיפורים, הנופים וההיסטוריה. בחול המועד סוכות אנחנו מזמינים את הציבור להגיע לגנים הלאומיים, לטייל בין העתיקות והנופים וליהנות מחוויה שמחברת בין המקום, הסיפור והתרבות".

הפעילות במסגרת "נושמים תרבות" אינה כרוכה בתשלום נוסף מעבר לדמי הכניסה לכל אתר, והיא ללא תשלום למנויי מטמון. במפעל הפיס וברשות הטבע והגנים ממליצים להתעדכן בפרטי הפעילות לפני היציאה ולהירשם בהתאם לצורך.