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רוצים לטייל בשטחי אש בחג הסוכות? לא הכל יהיה פתוח עקב "המצב"

דובר צה"ל מודיע כי "בשל המצב המבצעי ובהתאם להערכת המצב", במהלך חג הסוכות תתאפשר כניסת מטיילים לחלק משטחי האימונים (שטחי אש) בדרום הארץ באופן מוגבל | המפה המלאה (צבא)

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שטחי אש שיפתחו לציבור | המפה המלאה (צילום: דובר צה"ל)

דובר מודיע כי בשל המצב המבצעי ובהתאם להערכת המצב, במהלך חגי תשרי תתאפשר כניסת מטיילים לחלק משטחי האימונים (שטחי אש) בדרום הארץ באופן מוגבל.

צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים, ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם.

דובר צה"ל מדגיש כי בשטחי האש מתקיימים אימונים כל העת - כל הגעה לשטח צבאי מצריכה תיאום ואישור מראש. הגעה לשטח צבאי ללא תיאום ואישור מראש מסכנת את ביטחון המטיילים.

שימו לב: כניסת מטיילים לשטחים המותרים תתאפשר בתיאום של שלושה ימים מראש.

מטיילים שנתקלים בנפל, תחמושת או בחפץ חשוד מתבקשים להתרחק ממנו ולדווח לפיקוד הדרום באופן מיידי במספר הטלפון המצורף.
צה"לטיוליםחג הסוכותשטח אששטחי אש

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