תל דן בוערת: טרקטורוני האש וטייסת אלעד בלמו את הלהבות

שריפה פראית פרצה בשמורת הטבע תל דן בצפון הארץ, ושלחה ענני עשן כבדים לאוויר. פקחי רשות הטבע והגנים פינו את המטיילים מהשטח, בעוד שבעה צוותי כיבוי, מטוסי "אלעד" וכיתות כוננות עם טרקטורונים פעלו להשתלטות על הלהבות.

השריפה פרצה בתנאים מאתגרים במיוחד - רוחות עזות ששררו באזור והצמחייה הירוקה של נחלי השמורה, שהפכה למבעיר מהיר, הקשו על פעולות הכיבוי. ההמונים שהגיעו לבלות בשמורה במהלך החג נאלצו לפנות במהירות לפני שהאש תתפשט.

שבעה צוותי כיבוי הוזנקו למקום ופעלו בגזרות שונות להכלת האש. מטוסי "אלעד" הגיחו מלמעלה והטילו חומרי כיבוי, בעוד כיתות כוננות עם טרקטורונים פשטו על השטח במאמץ להגביל את התפשטות הלהבות.

לאחר שעות ארוכות של מאבק באש, מסר מפקד האירוע רב-רשף גדי אזולאי כי המאמץ האדיר הצליח להביא להכלה. עם זאת, הוא הבהיר כי המלאכה רחוקה מסיום - לוחמי האש יישארו בשטח להיערכות וימשיכו בבלימת גחלים סמויות לאורך הלילה.

שריפות בשטחים פתוחים בצפון הארץ אינן נדירות בעונת הקיץ, אך השילוב של רוחות חזקות וצמחייה ירוקה שהפכה למבעיר יצר אתגר מיוחד עבור כוחות הכיבוי. בשבועות האחרונים התמודדו צוותי כבאות והצלה עם שריפה במוסדות נדבורנה בבני ברק ועם שריפת אתר פסולת סמוך ליישוב יערה, שבה הופעלו גם מטוסי כיבוי.