המסע מתחיל כאן על כדור הארץ, בין הטכנולוגיות החדשניות ביותר, וממשיך הרחק מעבר לו - אל כוכבי הלכת, הגלקסיות ותחנות החלל. זו הזדמנות לראות ביום אחד עד כמה רחוק הגיעה האנושות בחקר העולם שסביבנו ובפיתוח טכנולוגיות שעד לא מזמן נראו כמו מדע בדיוני.

כוכבים באמצע היום? במדעטק זה אפשרי תצפית כוכבים מתקיימת בדרך כלל בלילה, אבל במדעטק מצאו דרך לשנות את הכללים. החל מסוכות תוכלו לצפות בזמן אמת בשמי הלילה, בזמן שבישראל עדיין אור מלא. רוצים לטייל בשטחי אש בחג הסוכות? לא הכל יהיה פתוח עקב "המצב" ב. ניסני | 22.09.26 איך זה אפשרי? טלסקופ רובוטי מתקדם שממוקם בקליפורניה, שם כבר חשוך בשעות הפעילות של המוזיאון, מחבר את המצפה במדעטק לשמי הלילה בזמן אמת. דרך הטלסקופ ניתן לצפות בכוכבי לכת, בירח, בערפיליות, בגלקסיות, בקבוצות כוכבים ובעצמים נוספים בשמיים. במקביל אפשר לראות בשידור חי גם את הטלסקופ עצמו, כשהוא נע ומתכוונן לעבר היעד הבא. בואו להנות עם כל המשפחה - לפרטים נוספים >>

טלסקופ בקליפורניה. ( צילום: מיכאל צוקראן )

מפגש מקרוב עם רובוטים אנושיים

לראשונה בישראל, תוכלו לפגוש את אמקה (Ameca) - הרובוטית ההומנואידית המפורסמת, הנחשבת לאחת המתקדמות בעולם. בזכות מנועי בינה מלאכותית, היא מסוגלת להביע הבעות פנים מציאותיות להפליא ולנהל דיאלוג טבעי כמעט לחלוטין.

לצידה ימשכו את תשומת הלב כלבים רובוטיים שהפכו לסנסציה ברשת, שידגימו קואורדינציה, שיווי משקל וזריזות מפתיעה. בנוסף, תוכלו להכיר רובוטים דמויי אדם ובעלי חיים, לגלות כיצד טכנולוגיה מתקדמת מסייעת בלמידה ובמחקר, ואפילו לאתגר מערכת רובוטית חכמה במשחק "אבן, נייר ומספריים".

אבל רובוטיקה היא רק צד אחד של הסקרנות האנושית. אותה תשוקה לחידושים שהובילה לפיתוח מכונות מתקדמות, היא זו שדוחפת אותנו לחקור גם את מה שמעבר לאטמוספירה.

אמקה, רובוטית אנושית ( צילום: מושון תמיר )

רובוט כלב קופץ. ( צילום: מושון תמיר )

אל החלל ומעבר לו

אגף החלל החדש, הכולל 9 תערוכות ומוצגים אינטראקטיביים, מזמין אתכם להרגיש כמו חלק ממשלחת בין-כוכבית. המסע מתחיל בהדמיית שיגור בחללית "סבבילון 5", שתיקח אתכם לסיור ברחבי הגלקסיה. בהמשך הביקור תוכלו להציץ מתוך דגם מדויק של ה"קופולה", החלון האגדי של תחנת החלל הבין-לאומית, ולראות את כדור הארץ כפי שהוא נשקף מעיני האסטרונאוטים מגובה מאות קילומטרים.

בתערוכה "ישראל בחלל" תוכלו להתרשם מתרומתה של ישראל לחקר החלל: דגמי לוויינים, ציוד אסטרונאוטים מקורי ואפילו מעבדת חלל פעילה שחזרה לכדור הארץ.

בתערוכת "מערכת השמש" יוצאים למסע בשכונה הקוסמית שלנו: מתבוננים בפעילות השמש על מסך ענק, עוברים בין מסלולי כוכבי הלכת ופוגשים דגם מרשים של שבתאי וטבעותיו.

תערוכה מרתקת נוספת הגיעה אלינו ישירות מהמוזיאון הלאומי להיסטוריה של הטבע בניו יורק. בזכות צילומי איכות מטלסקופי חלל מתקדמים תוכלו לצפות בתהליכי לידת כוכבים, ערפיליות ענק והתפוצצויות סופרנובה - אירועים קוסמיים שהתרחשו במרחק מיליוני שנות אור. לצד אלה, תמונות ייחודיות מתעדות רגעים היסטוריים ביציאת האדם לחלל, כולל האסטרונאוט הישראלי הראשון, אילן רמון.

קופולה עם ילדים. ( צילום: מושון תמיר )

יום שלם עם כל המשפחה

כרטיס הכניסה למדעטק כולל גם ביקור חופשי ביותר מ־20 תערוכות הקבע של המוזיאון, בפארק המדע הפתוח ובמתחם לגיל הרך - יום שלם של התנסות, גילוי ומדע לכל המשפחה.

מבנה בניין ( צילום: נדב רותם )

מידע שימושי למבקרים

כניסה לילדים עד גיל 5: ללא תשלום.

ללא תשלום. כתובת המוזיאון: רחוב שמריהו לוין 25, חיפה.

רחוב שמריהו לוין 25, חיפה. פרטים נוספים ושעות פעילות: באתר המוזיאון www.madatech.org.il

חגים סביב הכוכבים במדעטק - בואו בסוכות עם כל המשפחה לחוות, לגלות ולהתאהב במדע!

בואו להנות עם כל המשפחה - לפרטים נוספים >>