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במושב ברכיה

קוף מסוג גנון ירוק הוחזק בכלוב בניגוד לחוק | כך הוא חולץ

שוטרי תחנת העיירות, בשיתוף לוחמי מג"ב ויחידת בח"מ דרום, איתרו קוף במהלך פעילות מבצעית - הקוף חולץ והועבר לטיפול במקלט הקופים הישראלי (חדשות)

הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק
הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)

במהלך סוף השבוע ביצעו שוטרי תחנת העיירות, בשיתוף לוחמי מג"ב ויחידת בח"מ דרום, פעילות מבצעית בביתו של תושב מושב ברכיה בשנות ה-30 לחייו.

במהלך הפעילות איתרו ה קוף מסוג גנון ירוק, כשהוא מוחזק בתוך כלוב, בניגוד לחוק.

הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)
הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)

השוטרים חילצו את הקוף והעבירו אותו לידי פקחי רשות הטבע והגנים, ובהמשך הוא הועבר למקלט הקופים הישראלי, שם יזכה להמשך טיפול ובדיקות רפואיות.

החשוד נעצר ונחקר בחשד לעבירות סחר והחזקה בלתי חוקית של חיית בר מוגנת, ולאחר מכן שוחרר בתנאים מגבילים.

הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)
הקוף שאותר והכלוב שבו הוחזק (צילום: דוברות המשטרה ורשות הטבע והגנים)

משטרת ישראל ורשות הטבע והגנים מזכירים כי החזקת קופים בגידול פרטי אסורה ונחשבת לעבירה חמורה, בין היתר בשל הפגיעה המשמעותית שעלולה להיגרם לבעל החיים הרגיש, אשר לו צרכי גידול מורכבים ובפרט צרכים חברתיים שאדם אינו יכול לספק.
משטרהרשות הטבע והגניםקוףמושב ברכיה

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