משקאות מתוקים ( צילום: נתי שוחט, פלאש 90) )

רשות המסים פרסמה היום (רביעי) מחקר מקיף הבוחן את השפעתו של מס הקנייה שהוטל על משקאות מתוקים בתחילת 2022 ובוטל כשנה ורבע לאחר מכן. הממצאים מגלים תמונה מורכבת: גם לאחר ביטול המס, המחירים לא חזרו לרמתם המקורית והצריכה נותרה נמוכה יותר מבעבר.

המחקר, שנערך על ידי רבקה אפרמוב, יוליה אונגר וטל כהן-טפר מחטיבת תכנון וכלכלה ברשות, התבסס על נתוני צריכה ומחירים מהתקופה שבין הטלת המס ב-1 בינואר 2022 לבין חודשים רבים לאחר ביטולו ב-30 במרץ 2023. המחירים עלו יותר מהמס - וירדו פחות ממנו אחד הממצאים המרכזיים של המחקר מתייחס להתנהגות המחירים. כאשר הוטל המס, העלייה במחירי המשקאות המתוקים הייתה גבוהה יותר מסכום המס עצמו - גם לאחר ניטרול האינפלציה. כלומר, יצרנים וקמעונאים ניצלו את הטלת המס כדי להעלות מחירים מעבר לנדרש. כתב החרדים מיום הגיוס הסוער: "הפרט החרדי הרבה יותר חלש" | צפו קובי ישראל | 16:25 לא רע: התרגיל שעושה סמוטריץ ליועמ"שית כדי להפחית את מחיר הדלק כיכר השבת | 17:59 אולם כאשר בוטל המס, התמונה התהפכה: הירידה במחירים הייתה נמוכה משמעותית מסכום המס שהוסר. המשמעות היא שהצרכנים לא זכו להנחה מלאה בעקבות ביטול המס, והירידה בהכנסות המדינה לא התגלגלה במלואה אליהם. בטווח הקצר, כך עולה מהמחקר, מלוא נטל המס גולגל לצרכנים ואף נוצל להעלאת מחירים נוספת. בטווח הארוך, לאחר ביטול המס, חלק ניכר מהעלייה במחירים נותר בעינו. הצריכה ירדה ב-12% - ועלתה רק ב-5% מבחינת צריכה, המחקר מצא כי הטלת המס הביאה לירידה של כ-12% בצריכת משקאות מתוקים. לעומת זאת, לאחר ביטול המס, הצריכה עלתה בכ-5% בלבד - כלומר, לא חזרה לרמתה המקורית לפני הטלת המס. הממצא מצביע על כך שהמס השפיע על הרגלי הצריכה באופן ארוך טווח, גם לאחר שבוטל. חלק מהצרכנים, ככל הנראה, שינו את הרגליהם ולא חזרו לצריכה הקודמת.

סכנה לבריאות שיש לקחת בחשבון. משקאות ממותקים ( צילום: Shutterstock )

במגזר החרדי: השפעה גדולה במיוחד

אחד הממצאים המעניינים במיוחד נוגע למגזר החרדי. המחקר מצא כי להטלת המס הייתה השפעה גדולה יותר על הצריכה במגזר זה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. הירידה בצריכה הייתה חדה יותר, מה שמעיד על רגישות מחיר גבוהה יותר בקרב הציבור החרדי.

ממצא זה עולה בקנה אחד עם הלחץ שהפעילו הסיעות החרדיות לביטול המס, בטענה שהוא פוגע במיוחד במגזר החרדי שבו שיעור הצריכה של משקאות מתוקים גבוה יותר.

המס שהיה: שקל לליטר ו-6 שקלים לתרכיז

מס הקנייה על משקאות מתוקים נקבע בגובה של שקל אחד לליטר על משקאות מתוקים רגילים, ו-6 שקלים לליטר תרכיז או לקילוגרם אבקה להכנת משקה מתוק. בנוסף, הוטל מס בגובה 70 אגורות לליטר על משקאות בהם שיעור הסוכר נמוך מ-5 גרם ל-100 מ"ל, משקאות המכילים ממתיקים אחרים, ומיצי פירות עם יותר מ-5 גרם סוכר ל-100 מ"ל.

תוספת ההכנסות למדינה ממס זה בשנת 2022 עמדה על כ-900 מיליון שקלים. לפי הערכות רשות המסים, אם המס היה ממשיך לחול בשנת 2025, בהתחשב בעליית המחירים והמדד, הגידול בהכנסות המדינה היה עומד על כ-1.05 מיליארד שקלים.

רקע: מהטלה לביטול

המס על משקאות מתוקים הוטל בסוף 2021 על ידי שר האוצר דאז, אביגדור ליברמן, במטרה לצמצם את הצריכה ולעודד אורח חיים בריא יותר. עם הקמת הממשלה הנוכחית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ביטל את המס זמנית בתחילת 2023, והצו הזמני הוארך מספר פעמים עד שבוטל סופית.

הביטול נעשה למרות התנגדות בכירים באוצר, שהעריכו כי ההחלטה תביא לאובדן הכנסות של יותר ממיליארד שקלים. המחקר החדש מספק כעת תמונה מבוססת נתונים על ההשפעות בפועל של המס וביטולו.