שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא היום (שני) בביקורת חריפה נגד החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז בלבד, מ-3.75% ל-3.5%. לדברי השר, ההורדה המזערית אינה מתאימה לצרכי המשק ולאתגרים העומדים בפני משקי הבית והעסקים.
"אנחנו במשרד האוצר רואים את התנועות במשק ואת מצבנו ביחס לכלכלה הגלובלית, ולכן הפצרתי בבנק ישראל להוריד את הריבית בחדות", מסר סמוטריץ' בהודעה רשמית. השר הוסיף כי "ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, לא מחוברת לצרכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא".
לדברי סמוטריץ', הפחתה של הריבית בשיעור חד היא הצעד הנכון שיקל על יוקר המחייה ויאזן את התחזקות השקל. השר טען כי המשק זקוק להקלה משמעותית יותר מזו שהחליט עליה בנק ישראל, במיוחד לאור המצב הכלכלי המורכב והאתגרים שעומדים בפני המגזר העסקי.
המשמעות למשכנתאות: חיסכון של 66 שקלים בחודש
למרות הביקורת, ההחלטה תשפיע באופן ישיר על מאות אלפי משקי בית המחזיקים במשכנתאות. לפי חישובי התאחדות יועצי המשכנתאות, הפחתת ריבית הפריים מ-5.25% ל-5% תביא לחיסכון של כ-66 שקלים בהחזר החודשי עבור משכנתא ממוצעת של 450 אלף שקל במסלול פריים ל-25 שנה.
לכאורה, הסכום החודשי אינו גבוה במיוחד, אך לאורך כל תקופת ההלוואה הסכום המצטבר מגיע לכמעט 20 אלף שקל - חיסכון משמעותי בעלות הכוללת של המשכנתא. זו ההורדה השנייה ברציפות והשלישית מתחילת שנת 2026, לאחר שבנק ישראל החל לרכך את המדיניות המוניטרית בעקבות התייצבות האינפלציה.
הגורם המרכזי המאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית הוא האינפלציה, שנמצאת כעת קרוב לאמצע טווח היעד של 1%-3% שקבעה הממשלה. נתוני מדד המחירים האחרונים מצביעים על יציבות במחירים, מה שמעניק לנגיד פרופ' אמיר ירון מרחב תמרון להמשיך במדיניות ההרחבה המוניטרית.
לחץ מהמגזר העסקי: "תחתכו בחצי אחוז"
במקביל לביקורת של שר האוצר, גם מהמגזר העסקי נשמעים קולות התומכים בהורדה חדה יותר. נציגי ענף ההייטק והיצוא טוענים כי השקל החזק פוגע ברווחיות החברות, ומבקשים מבנק ישראל לנקוט בצעדים נחרצים יותר להקלת הנטל הכלכלי.
בבנק ישראל מעריכים כי סביבת האינפלציה היציבה מאפשרת הקלה מסוימת במדיניות המוניטרית. בין היתר, הפחתת הריבית עשויה לסייע בהתמודדות עם השקל החזק, שפוגע ברווחיות היצואנים ומכביד על הפעילות הכלכלית. עם זאת, הבנק נוקט בזהירות ומעדיף הורדות מדודות על פני צעדים דרמטיים.
לפי הודעת בנק ישראל, "מדיניות הוועדה המוניטרית מתמקדת ביציבות מחירים, תמיכה בפעילות הכלכלית ויציבות השווקים. תוואי הריבית ייקבע בהתאם להתפתחות האינפלציה, לפעילות המשק, לאי הוודאות הגיאו-פוליטית ולהתפתחויות הפיסקליות". הבנק מדגיש כי ההחלטות מתקבלות על בסיס שיקולים מקצועיים ובחינה מעמיקה של המצב הכלכלי.
המשמעות עבור נוטלי המשכנתאות וההלוואות היא ירידה קלה בתשלומים החודשיים. במקביל, גם החברות בנייה והקבלנים שלוקחים הלוואות גדולות לרכישת קרקעות ופרויקטים צפויים ליהנות מהקלה מסוימת בעלויות המימון, אם כי לא בהיקף שדרש שר האוצר.
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