שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יצא היום (שני) בביקורת חריפה נגד החלטת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל להוריד את הריבית ברבע אחוז בלבד, מ-3.75% ל-3.5%. לדברי השר, ההורדה המזערית אינה מתאימה לצרכי המשק ולאתגרים העומדים בפני משקי הבית והעסקים.

"אנחנו במשרד האוצר רואים את התנועות במשק ואת מצבנו ביחס לכלכלה הגלובלית, ולכן הפצרתי בבנק ישראל להוריד את הריבית בחדות", מסר סמוטריץ' בהודעה רשמית. השר הוסיף כי "ההורדה המזערית של הריבית לא תואמת את האתגרים של משקי הבית והעסקים, לא מחוברת לצרכי המשק ומקשה על ענף ההייטק והייצוא".

לדברי סמוטריץ', הפחתה של הריבית בשיעור חד היא הצעד הנכון שיקל על יוקר המחייה ויאזן את התחזקות השקל. השר טען כי המשק זקוק להקלה משמעותית יותר מזו שהחליט עליה בנק ישראל, במיוחד לאור המצב הכלכלי המורכב והאתגרים שעומדים בפני המגזר העסקי.

המשמעות למשכנתאות: חיסכון של 66 שקלים בחודש

למרות הביקורת, ההחלטה תשפיע באופן ישיר על מאות אלפי משקי בית המחזיקים במשכנתאות. לפי חישובי התאחדות יועצי המשכנתאות, הפחתת ריבית הפריים מ-5.25% ל-5% תביא לחיסכון של כ-66 שקלים בהחזר החודשי עבור משכנתא ממוצעת של 450 אלף שקל במסלול פריים ל-25 שנה.

לכאורה, הסכום החודשי אינו גבוה במיוחד, אך לאורך כל תקופת ההלוואה הסכום המצטבר מגיע לכמעט 20 אלף שקל - חיסכון משמעותי בעלות הכוללת של המשכנתא. זו ההורדה השנייה ברציפות והשלישית מתחילת שנת 2026, לאחר שבנק ישראל החל לרכך את המדיניות המוניטרית בעקבות התייצבות האינפלציה.

הגורם המרכזי המאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית הוא האינפלציה, שנמצאת כעת קרוב לאמצע טווח היעד של 1%-3% שקבעה הממשלה. נתוני מדד המחירים האחרונים מצביעים על יציבות במחירים, מה שמעניק לנגיד פרופ' אמיר ירון מרחב תמרון להמשיך במדיניות ההרחבה המוניטרית.