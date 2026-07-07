הייטק בטלטלה: זינוק של 112% בדורשי עבודה | ה-AI היכה בעוצמה

שוק העבודה בהייטק הישראלי נמצא בעיצומו של תהליך פירוק והרכבה מחדש, והנתונים שנחשפו הבוקר בדוח המטלטל של שירות התעסוקה – בראשות ד"ר גל זהר והאנליסט יעקב פורמן – לא משאירים מקום לספק.

לא מדובר רק בהאטה עסקית, אלא בשינוי מבני עמוק שבו הבינה המלאכותית, לצד תמורות מאקרו-כלכליות, משנה מהיסוד את המיומנויות הנדרשות ומטלטלת את יציבות התעסוקה בענף.

המספרים שפורסמו השבוע על ידי שירות התעסוקה מציירים תמונה עגומה עבור ענף שפעם נחשב לחסין מכל משבר. בעוד שבשנת 2019 עמד הממוצע החודשי על כ-7,700 דורשי עבודה בהייטק, הנתונים למאי 2026 מציבים אותנו על שיא של 16,300 דורשי עבודה - הכפלה מוחלטת בתוך שש שנים בלבד.

המשמעות של הנתונים חורגת מעבר למספרים הגולמיים: שיעור דורשי העבודה מההייטק מכלל המשק זינק מ-5.8% בשנת 2019 לכ-11% היום, נתון חסר תקדים המשקף את העומק של המשבר הנוכחי. כאשר יותר מעשירית מכלל דורשי העבודה במשק מגיעים מענף אחד, המסר ברור: ההייטק כבר אינו המקלט הבטוח שהיה פעם.

הבינה המלאכותית: מהפכה שמשנה את חוקי המשחק

הקשר בין הבינה המלאכותית למשבר אינו השערה, אלא עובדה סטטיסטית מוכחת. הזינוק המשמעותי החל עוד ב-2022, אך התעצם דרמטית לאחר השקת ChatGPT. במקצועות התוכנה בעלי חשיפה גבוהה לטכנולוגיות AI, נרשמה עלייה של 18% במספר דורשי העבודה, לעומת 3% בלבד בשאר תחומי ההייטק.

נראה כי הכלים החדשים מחליפים משימות ליבה של מתכנתים, מה שמוביל לצמצום ביקוש משמעותי דווקא במקצועות שנחשבו בעבר ליהלום שבכתר הטכנולוגי הישראלי. התופעה מזכירה את המקרה של חברת הענק שצברה חשבונית של 500 מיליון דולר בחודש אחד בשל שימוש בלתי מבוקר בבינה מלאכותית - אך הפעם, המחיר משולם על ידי העובדים עצמם.

הניסיון כבר לא מגן: המנוסים נפגעים קשה

אם בעבר הדיבור היה על קשיים בכניסה לעבודה עבור מתכנתים צעירים, כיום המצב חמור בהרבה ופוגע בשדרת הניסיון של ההייטק. בעוד שחלקם של הצעירים אכן ירד, הזינוק במספר דורשי העבודה המנוסים הוא הנתון המבהיל באמת.

מאז 2023, מספר דורשי העבודה בעלי יותר משמונה שנות ניסיון זינק ב-181%, ומספרם של בעלי חמש עד שמונה שנות ניסיון עלה ב-138%. הניסיון המקצועי כבר אינו מהווה מבצר המגן מפני שינויים טכנולוגיים ותמורות ארגוניות כפי שהיה בעבר. התופעה מזכירה את המשבר שפקד את המגזר החרדי, שם נרשמה עלייה של 267% במספר דורשי העבודה, בעיקר בקרב נשים.