בנק ישראל צפוי לפרסם היום (שני) את החלטת הריבית, ולפי הערכות הכלכלנים המהלך יהיה הורדה של רבע אחוז - מ-3.75% ל-3.5%. במקביל, ריבית הפריים תרד מ-5.25% ל-5%, מהלך שישפיע ישירות על מאות אלפי משקי בית המחזיקים במשכנתאות צמודות פריים.

הגורם המרכזי המאפשר לבנק ישראל להוריד את הריבית הוא האינפלציה, שנמצאת כעת קרוב לאמצע טווח היעד של 1%-3% שקבעה הממשלה. נתוני מדד המחירים האחרונים מצביעים על יציבות במחירים, מה שמעניק לנגיד פרופ' אמיר ירון מרחב תמרון להמשיך במדיניות ההרחבה המוניטרית.

כמה בדיוק תחסכו במשכנתא?

התאחדות יועצי המשכנתאות ביצעה חישוב מפורט של ההשפעה על נוטלי המשכנתאות. לפי החישוב, הפחתת ריבית הפריים מ-5.25% ל-5% תביא לחיסכון של 66 שקלים בהחזר החודשי עבור משכנתא ממוצעת של 450 אלף שקל במסלול פריים ל-25 שנה.

לכאורה, מדובר בסכום שאינו גבוה במיוחד לחודש, אך לאורך כל תקופת ההלוואה הסכום המצטבר מגיע לכמעט 20 אלף שקל - חיסכון משמעותי בעלות הכוללת של המשכנתא. יצוין כי זו ההורדה השנייה השנה, לאחר שבנק ישראל כבר הוריד את הריבית פעם אחת בחודשים האחרונים.

לחץ מהמגזר העסקי: "תחתכו בחצי אחוז"

במקביל להחלטה הצפויה, מפעילים גורמים במגזר העסקי לחץ כבד על הנגיד ירון לבצע הורדה חדה יותר של חצי אחוז (0.5%). רו"ח חן שרייבר, נשיא לשכת רואי החשבון, מסר בהודעה חריפה: "לבנק ישראל יש הזדמנות פז להוריד את הריבית בחצי אחוז".

שרייבר הוסיף והטיח ביקורת בהחלטה הקודמת של הנגיד: "בפעם הקודמת הנגיד הבין שטעה כאשר הוריד ברבע אחוז בלבד, והפעם אני מקווה שלא יצטערו בדיעבד. בעלי העסקים מחכים לבשורה שתעודד צמיחה. תפעלו באומץ", קרא נשיא הלשכה.

גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קרא בשבועות האחרונים לבנק ישראל להוריד את הריבית בצורה חדה יותר, תוך ביקורת על כך שלדעתו הבנק המרכזי איחר בהורדת הריבית ופגע במשקי הבית ובעסקים.

תחזית: ירידה ל-3% בשנה הקרובה

כלכלנים מעריכים כי אם המצב הביטחוני והכלכלי יישאר יציב, בנק ישראל עשוי לבצע הפחתות ריבית נוספות במהלך השנה הקרובה. לפי ההערכות, הריבית עשויה לרדת לרמה של כ-3% בתוך כשנה, מהלך שעשוי להקל עוד יותר על נוטלי המשכנתאות ולעודד התאוששות בשוק הנדל"ן.